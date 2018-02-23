既然債券殖利率上行不可避免 這些公司或許你該避開！2月22日海外脫水研報

既然債券殖利率上漲不可避免，這些公司或許你該避開

（摩根大通）

1、摩根大通認為雖然長期利率上行最終會對公司的利潤及估值造成利空，但現階段的利率水平並沒有給全面拋售股票提供足夠的依據。現階段利率上行是伴隨著經濟增長強勁、擴張性的財政政策（稅改和政府支出）以及公司企業財報強勁（至少第一季如此，摩根士丹利認為第二季可能會是一個坎）。

2、相關的利率上漲對於股市估值損害應該是漸進的：傳導順序為（高利率下）公司利息支出增高（標普公司的總債務（扣除金融）大約在 5 兆左右），同時高的貼現率（高利率）降低未來收益的凈現值，同時股市相對的估值也在下跌（隨著債券殖利率開始可以和股息競爭，投資者開始轉向債市）。但這是一個漸進的過程，考慮到擴張性財政政策、全球央行的支持的態度有吸引力的槓桿以及機會利差。今年相關的損害不太可能太大（摩根大通相關的牛市將有望持續到 2019 年，但認為相關的牛市中的動盪將加劇）。

3、拋開最近的拋售技術性層面因素，摩根大通認為股票投資者應該更加注意咋美國政府赤字水平上升的情況下結束 QE 所帶來的衝擊。摩根大通預計，美國政府預算赤字將從 2018 年的 775 億美元（占 GDP 的 3.8％）增加到 2019 年的 1150 億美元（占 GDP 的 5.4％）。從歷史上看，預算赤字預期相對於國內生產總值增長 1 個百分點，使 10 年期公債殖利率平均上漲 11 個基點。較高的政府債券供應可能會擠占股票流動，並最終嚴重影響股票估值。

4、既然利率上行不可避免（多快上漲、關鍵點位以及市場情緒將決定對於市場的整體影響），摩根大通建議投資者避開對於利率相對敏感的債券代理（Bond proxies，指那些具有債券特點的股票，提供穩定的可預見的現金流）。其基於以下 4 點原則篩選出以下 50 隻建議投資者應當避開的股票：1、與 5 年盈虧平衡通貨膨脹的高度逆相關性；2、基於債務對 EBITDA 的低覆蓋率；3、以凈利潤率和凈利潤率衡量的低定價能力；4、低有效稅率（沒有稅改紅利）。

摩根大通投資建議：

沃爾瑪財報真的有那麼糟？

（瑞銀）

1、公司 4 季度財報釋放了一些積極信號，但數據顯示其目前仍處於好轉階段。公司美國的電商銷售增長速度下降為 23%，這大大低於前第三季 50% 以上的增速，但預期公司在 2019 年仍能達到 40% 的目標。

2、儘管公司 1 月底進行了 2 天的免費送貨活動，4 月也將進行一些折扣活動，但預計這些「逆風」能夠被線上食品雜貨店的增長加速抵消。

3、預期公司 2019 年的稅率水平將低於 4 季度，但鑒於公司在價格上的投資，面臨更高的運輸成本，電商帶來的影響較為複雜，公司在營運利潤率上面臨的壓力可能成為貫穿 2019 年全年的主題。

4、公司旗下高端會員制商店——山姆會員店的核心增長率達到了自 2014 年 2 季度來的最大值，且在營銷改進，會員數增加以及退出 63 家商店的計劃下，預計山姆會員店能夠將其增長動量持續到 2019 年。

5、鑒於競爭對手同樣在商店和員工工資上進行了投資，在較大基數的情況下，沃爾瑪以相同的速度很難維持其電商業務的增長，且預期其營運利潤的擴張很難在近期實現，目前的估值處於合適的水平。

瑞銀投資建議：

沃爾瑪（WMT） 評級：中性

目標價：103 美元

看好 EV 電池及其原材料需求，比亞迪位居全球五大電池龍頭

（野村）

1、2017 年全球電動汽車（EV）電池裝機量年增率增 38%；電動汽車裝機量年增率增速 50%。正極材料方面，全球磷酸鐵鋰（LFP）2017 年銷量年增率下降 10%，而三元材料（NCA/NMC）電池銷量年增率增 86%，預示了三元材料的趨勢增長。

2、野村認為，中國的電動汽車和插電式混動汽車（PHEV）裝機量 2017 年獲得 61% 增幅（2016 年年增率 54%），對全球市場增速貢獻最大。2017 年國內新能源汽車補貼退坡影響 EV 市場，但 EV 裝機量在下半年增速明顯恢復，今年 1 月裝機量年增率增 480%。

3、2017 年，Panasonic、LG Chem、比亞迪、寧德時代和三星 SDI 的鋰電池裝機量年增率增 33%，而全球 EV 電池裝機總量增速為 38%，五大公司已成為主要生產商，而且在乘用車領域這一點表現更為明顯。其中，Panasonic 在乘用車 EV 電池市場市佔率第一（29%），三星 SDI 躍居第二（13%）。EV 電池龍頭市場市佔率有望進一步擴大，因為志在占領更大 EV 市場的歐盟汽車公司將會有更多產品推出。當然，投資者應關注的是具有長期獲利能力的優質龍頭。

4、EV 電池原材料價格方面，金屬鈷和鋰漲幅最大（119%/48%），銅、鋁、鎳、錳均有上漲。贛鋒鋰業 H 股即將上市（金融時報）以及寧德時代在今年底有望登陸 A 股（路透）將吸引投資者的關注。

野村投資建議：

比亞迪（1211.HK） 評級：買入

目標價：89.5 港元

春節旅遊和影視行業數據超預期，繼續看好 A 股大消費個股

（瑞信）

1、瑞信指出，春節假期期間部分數據顯示出國內大消費行業景氣度高，A 股相關板塊可直接受益。其中，休閒旅遊和影視板塊數據尤其亮眼。

2、休閒旅遊方面，春節假期前 4 天遊客人次年增率增長 11.2%，全國兩百多城市的出境游旅客通過攜程預訂了旅遊產品。另外，免稅商品收入超預期，春節假期前 4 天，三亞、海口免稅店收入年增率增速 19.6%。電影票房截至 2 月 21 日，比去年同期增 45%。

3、傳媒、旅遊板塊 2016 年市場表現疲弱，現在的 PE 估值低於歷史平均水平，一些投資者樂於尋找它們的後期增長機會。

4、隨著反映全球市場波動率的 VIX 指數從 2017 年末的 11.0 升至 19.3（2018 年 2 月 14 日），A 股波動水平也會有影響，2015 年後上證綜指和 VIX 指數相關性已變為 0.59。但美股大跌對 A 股影響較小，2005 年起，上證綜指和標普 500 相關性只有 0.10。A 股對全球市場波動還是有一定絕緣性的。

瑞信投資建議：

五糧液（000858.SZ） 評級：買入

目標價：100 元

光線傳媒（300251.SZ）評級：買入

目標價：15 元

上海機場（600009.SH） 評級：買入

目標價：49.6 元

青島海爾（600690.SH） 評級：買入

目標價：25 元

中國國旅（601888.SH） 評級：買入

目標價：45 元

永輝超市（601933.SH） 評級：買入

目標價：12 元

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『新聞來源／華爾街見聞』