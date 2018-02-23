特斯拉Model 3缺陷率近100% 品質為量產最大挑戰

財經部落格《Seeking Alpha》作者指出，特斯拉汽車的論壇顯示，新款 Model 3 的軟體不良率幾乎達 100%，高缺陷率以及高單價使得許多預定的車主，最終決定不購買，Model 3 面臨需求不振問題，而車輛品質成為量產首要需克服的問題。

專門討論特斯拉 (TSLA-US) 汽車的論壇《teslamotorsclub》，過去大部份評論都很友善並具有高包容力，但 Model 3 極高的缺陷率，使得對於質量要求不高的這群使用者，亦漸漸失去信心，他們列出以下一系列 Model 3 交車時需注意的缺陷清單，高達 30 幾項：

特斯拉 Model 3 出現缺陷的清單

作者 EnerTuition 指出，照討論情況看來，幾乎接近 100% 已出廠 Model 3 的軟體屬於測試等級且充滿問題，而根據使用者的評論，硬體部份的缺陷率可能接近 50%。

有鑑於這些初期生產的 Model 3 有許多可預測性的問題，特斯拉將首批生產的車輛，優先出貨給員工、投資者與先前擁有特斯拉的車主，因為這群客戶具有較高的錯誤包容性，幾乎全部特斯拉的舊客戶皆收到預定啟動邀請。

有些客戶選擇將預訂轉換為訂單，但許多客戶則選擇放棄，特斯拉沒有對預訂轉換率進行評論，但根據推特 Model3VINs 提供的 Model 3 的車輛辨識碼數字，目前最新的登錄號碼為 11348，代表特斯拉已出廠至少 11348 台 Model 3。

Model 3 車輛辨識碼追蹤

此數字並不高，特斯拉須提升 Model 3 實際需求，據《華爾街日報》報導，特斯拉開始邀請非員工、投資者與先前擁有特斯拉的車主，啟動預定流程，將預定轉換成訂單，而需注意的是，這群人對於車輛出錯率容忍度較低。

特斯拉 Model 3 面臨需求不振的跡象越來越明顯，除了車輛出錯率過高之外，車輛平均售價高出原先預期的 3.5 萬美元，也使許多車主卻步。

而 Model 3 存在的高缺陷率，將使特斯拉車輛服務中心業務量加重，考驗著特斯拉的後勤與聲譽維護。考量高缺陷率的風險，此時大幅提升 Model 3 產量不一定是個好的決定，因為公司所需負擔的維修成本將提升，因此，Model 3 的品質不良問題，可能為量產最主要的限制。