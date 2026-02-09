日眾議院選舉結果塵埃落定 股市狂漲慶賀 日元日債為何仍走跌？
日本眾議院選舉結果周一 (9 日) 正式公佈，由自民黨和日本維新會組成的執政聯盟以壓倒性優勢獲得過半數議席，市場迅速反應，日股迎來強勁上漲。日經 225 指數早盤突破 57000 點，創歷史新高，東證指數同步漲超 3%。這項結果標誌著高市早苗政府政策方向獲得市場認可，但同時也引發對日元匯率和日本國債市場的擔憂。
選舉結果顯示，執政聯盟的這場勝利鞏固了高市早苗的政治地位，為其推行擴張性財政政策掃清障礙。市場分析認為，高市政府可能延續「安倍經濟學」邏輯，透過寬鬆貨幣政策和財政刺激推動經濟成長，但這也加劇了日元貶值壓力。
安本投資高級經濟學家 Sree Kochugovindan 指出，高市勝選為中期市場提供「最佳結果」，戰略投資和稅制改革有望持續提振股市。
然而，日元兌美元匯率今日則因政策預期承壓，日元一度跌至 157.95，創兩周新低，日元兌歐元和瑞郎匯率亦觸及歷史低點，即便隨後小幅反彈至 156.86，但市場對日元進一步貶值的擔憂加劇。
瑞穗證券策略師 Masafumi Yamamoto 表示，若美元兌日圓突破 160 關口，日本當局可能採取干預措施，但目前高市政府對匯率波動的容忍度較高。
日本國債市場也面臨賣壓。10 年債殖利率上漲近 4 個基點至 2.274%，20 年期升至 3.158%。施羅德集團、摩根大通資管等機構先前已減持超長期國債，主要因為對日本財政可持續性的擔憂。
岡三證券首席債券策略師長谷川直哉指出，高市政府的財政擴張政策恐推升國債殖利率，形成「高市交易」新循環，即日股走強伴隨日元貶值和國債殖利率上行。
但市場在政策預期中呈現分歧看法。野村證券認為，日本國債殖利率上升和日元疲軟將迫使高市政府轉向結構性改革，而非延續「舊高市交易」的弱勢日元策略，但股市和匯市仍押注寬鬆政策延續，日股上漲反映投資人對高市政府財政刺激的樂觀預期。
瑞士百達多資產經理郭韶瑜表示，無論選舉結果如何，日本重工業復興和科技產業鏈優勢仍將支撐日元資產，回檔將是加倉機會。
高市政策重點在選後有望從「財政擴張」轉向「結構性改革」，但其面臨的挑戰不容忽視。日本政府計畫透過減稅、基建投資和產業補貼刺激經濟，但債務規模已超 1200 兆日元，財政赤字風險加劇。
分析指出，若高市政府放棄食品減稅提案並宣布擺脫通縮，可能緩解市場對債務問題的擔憂，但短期內寬鬆基調難改。
外資對日本資產配置策略亦有所分化。部分基金減持日本國債，轉而增持半導體、國防等政策受益族群。
Reed Capital Partners 投資長 Gerald Gan 認為，高市政府加碼國防、AI 和半導體領域的投入，相關族群將成為最大受益者。
日本央行 (BOJ) 貨幣政策路徑備受關注。儘管隔夜指數掉期數據顯示，4 月升息機率超過 75%，但市場更擔心日元貶值與通膨壓力的平衡。
高市政府強調將建構抵禦匯率波動的經濟體系，但財務大臣片山皋月表示，匯率干預必須綜合考慮波動速度而非具體點位。
日本周日大選標誌著日本政治經濟格局的深刻轉變。執政聯盟的絕對優勢為高市早苗推行長期戰略鋪路，但如何在經濟成長與債務風險間取得平衡，仍是最大考驗。隨著「高市交易」邏輯深化，日股有望延續強勢，而日元與國債市場的波動性可能進一步放大，全球投資人必須警惕政策不確定性帶來的連鎖反應。
