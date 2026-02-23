鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-23 17:10

近日，摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 發布一份關於中國 AI 產業的研究報告，指出該產業正從早期的「百模大戰」階段，轉向以商業化落地能力、模型創新實力和全球化佈局為核心競爭要素的新階段。

2030年AI市場暴衝1.4兆美元！小摩：中國AI模型這麼便宜 這兩家公司「必須買進」

小摩最新報告也首次涵蓋智譜和 MiniMax(稀宇科技) 兩家獨立大模型開發商，並都給予「增持」評等，目標價分別為 400 和 700 港元。此評等是基於兩家公司在模型性能、商業化進展及全球擴張的突出表現。

報告分析，中國 AI 市場近年來經歷了快速整合，具備實力的模型開發商數量已從高峰期的超過 200 家減少至不到 10 家。目前產業形成雙軌競爭格局：一方是擁有規模和通路優勢的綜合科技巨頭，如阿里巴巴和字節跳動；另一方則是以智譜和 MiniMax 為代表的獨立先鋒，憑藉技術專長和敏捷性在特定領域建立優勢。

智譜的 GLM-4.7 與 MiniMax 的 M2.1 模型在程式設計和智能體任務中表現全球領先，雙雙展現自身核心競爭力。

在全球市場層面，小摩透過由下而上的分析預測，到 2030 年，AI 市場規模將達到 1.4 兆美元，其中 B2B 應用市場約佔 1.1 兆美元，B2C 市場約為 3000 億美元。B2B 市場的驅動力主要來自各產業的人力成本替代與效率提升，而 B2C 成長則源自於時間節約、便利性及新型娛樂需求。

報告強調，上述預測是基於目前已知的變現路徑，但實際規模恐因技術突破或市場形態變化而顯著偏離。

MiniMax 的商業化路徑則凸顯多模態能力和全球化佈局。該公司逾七成營收來自海外，業務橫跨消費應用、生成式媒體和 B2B API，形成了均衡的收入結構。

小摩預估，MiniMax 在 2025-2030 年營收年複合成長率 (CAGR) 將達 138%，並有望在 2029 年實現損益平衡，智譜則深耕企業級解決方案，在中國國內受監管產業累積了穩定的私有化部署客戶，同時加速透過雲端 API 業務拓展全球開發者生態，在 2025-2030 年營收年複合成長率為 127%，獲利時間同樣在 2029 年左右。兩者均透過 API 變現和國際擴張優化毛利率，並受惠於海外業務佔比提升。

報告同時指出，中美 AI 發展路徑有顯著差異。美國公司如 OpenAI 和 Google 聚焦技術突破，追求絕對性能領先，而中國企業更注重成本效益和快速商業化，在算力限制下透過架構優化實現約 90-95% 的全球頂尖模型性能。這種「效率至上」策略使中國模型在定價上具備競爭力，但地緣政治風險如出口管制和實體清單限制仍是智譜等公司必須應對的挑戰。

市場風險方面，推理成本高企、法律訴訟及競爭加劇則可能影響短期利潤，但長期來看，模型能力的持續迭代是決定企業價值的關鍵。小摩認為，AI 產業蘊含巨大的「選擇權價值」，類似影音產業的發展軌跡，技術普及催生全新的經濟形態。以程式設計領域為例，若 AI 從「副駕駛」工具轉向「創作者」平台，用戶基數可能從 4700 萬名專業開發者擴展至 10 億知識工作者，重塑軟體市場格局。

此外，小摩在報告中也詳細分析 B2B 市場的細分結構。高價值需求集中在醫療、金融和法律等高技能職業，美國全球市佔率料將達 47%，中國則憑藉龐大就業基數成為次大市場。

定價模型顯示，AI 智能體 (替代人力場景) 的年度費用約為人力成本的三分之一，而 AI 工具 (增效場景) 定價較低，更容易普及。B2C 市場雖規模較小，但成長潛力來自情感陪伴、個人創作等新興需求。