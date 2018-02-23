美股盤後─利率下滑 道瓊收高164點 Nasdaq則連四天下跌

美國股市週四交易範圍擴大，有意結束二天的跌勢。債券殖利率自昨日的多年高點下滑，提供了部份支撑。

道瓊盤中一度上漲逾 350 點，而後縮小漲幅。S&P 500 小幅收高，Nasdaq 則小幅收低，連續四天下跌。

分析師說，平均而言，股市處於整理範圍，整體經濟看來仍有利，但仍有待新的經濟數據公布，明確了解通貨膨脹情況。



道瓊工業平均指數收高 164.70 點或 0.66% 至 24962.48。

Nasdaq 指數收低 8.14 點或 0.11% 至 7210.09。

S&P 500 指數收高 2.63 點或 0.10% 至 2703.96。

費城半導體指數收低 3.26 點或 0.25% 至 1322.09。

週三，聯準會 (Fed) 公布 1 月會議記錄後，美國 10 年期債券殖利率上升至四年高點，股市因而跌回大幅的漲幅。道瓊終場收低 166 點，盤中一度大漲 303 點。今日該殖利率自四年高點 2.923% 下滑。

分析師說，會議記錄清楚顯示，官員重視通貨膨脹。現在投資人相信，除非通貨膨脹大幅改變，否則 2018 年將升息四次。

本月稍早，美國股市出現了自 2016 年初以來，首度回檔 10% 走勢。2 月 8 日，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 收盤均落入回檔修正的領域，擔憂通貨膨脹上升及利率走高，引發了股市的跌勢。但隨後很快反彈。至週三收盤為止，Nasdaq 收復了約 62% 的跌幅，S&P 500 與道瓊亦分別反彈了 40% 與 35%。

分析師說，如果利率緩慢走高，股市可能平靜。如果利率快速上升，則股市可能動盪。

但 Charles Schwab 公司副總裁說，股市自低點反彈太快，可能再度下滑。