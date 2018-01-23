〈川普課太陽能重稅〉研調看法 中國將失去競爭優勢 台廠相對有利

美國總統川普針對 201 條款的最終決議日前公布，第 1 年將針對進口太陽能電池與模組課徵 30% 關稅，對此，研調機構集邦科技旗下 EnergyTrend 認為，201 條款對東南亞與韓國等地產能影響最大，但當美國市場對海外電池有採購需求時，台廠相對陸廠關稅較低將成競爭優勢。

目前太陽能產業中，不受關稅影響的產能主要包括在美產能、薄膜等非晶矽產品、加拿大與新加坡產能等，EnergyTrend 分析師蔡篤慰指出，目前全球非晶矽產能約 3GW(10 億瓦)，再加上新加坡與加拿大產能共 4GW，若再加入美國本土產能總共約 5.5GW 至 6GW，另外，若將此次條款中前 2.5GW 免保障性關稅的額度也加進去，等於當美國市場需求超過 8GW 時，其他產能才有打入美國市場的機會。

蔡篤慰認為，川普針對 201 條款做此決議，代表美國有相當大可能性可維持目前太陽能裝置量成長力道，因此預估今年與明年美國太陽能裝置需求均會超過 8GW，並可望維持在 10GW 以上。

根據 EnergyTrend 的海關資料統計，美國目前已有 5 至 6GW 的模組庫存，因此今年上半年幾乎不會有拉貨需求，EnergyTrend 認為，下半年就算要採購，美國市場也會優先選擇向上述不受 201 案影響的產能採購。

值得一提的是，從此次公布的條款內容來看，對各地進口的太陽能電池與模組首年均課以 30% 的關稅，這將對韓國與東南亞等地產能影響最大，2.5GW 額度如何分配，將影響不同地區廠商日後的營運與擴廠策略。

即便如此，此次 201 條款對台廠而言仍是利多，EnergyTrend 指出，由於中國原先反傾銷稅率就較台灣的雙反稅率高出許多，因此當任何美國市場的模組產能，對海外電池有採購需求時，中國廠商將因高關稅失去競爭優勢，而台廠會因低關稅成為首選，但畢竟配額產能僅 2.5GW，利多空間仍得視美國本土需求而定。

不過，蔡篤慰認為，雖然配額產能僅 2.5GW，但美國政府可能會透過貿易談判來交換進口額度，如向美國採購多晶硅，以交換開放更多配額，如此也能保有美國本地製造業採購原料的需求。

雖然美國政府已對外公布 201 條款最終決議，但仍有許多疑點待釐清，蔡篤慰指出，目前實施時間點仍不明，也無法確認 2.5GW 額度如何分配，以及中國與台灣的雙反措施如何與 201 條款稅率搭配。