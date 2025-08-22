鮑爾演說草稿暗示可能降息 關鍵在關稅是否成通膨風險變數

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-22 22:09

據《CNBC》周五 (22 日) 報導，聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾年會演說中對可能降息給出溫和暗示，同時指出高度不確定性讓貨幣政策制定者的工作變得困難。

鮑爾在準備好的演說草稿中提到風險平衡正在轉移，暗示政策可能鬆綁。(圖:Reuters/TPG)

在這場備受矚目的年度演說中，鮑爾在準備好的講稿中提到稅務、貿易和移民政策的「重大變化」。結果是聯準會充分就業和物價穩定的雙重目標之間「風險平衡似乎正在轉移」。

雖然他指出勞動市場仍保持良好狀態，經濟展現「韌性」，但表示下行風險正在上升。同時，關稅正帶來通膨可能再次上升的風險，這是聯準會需要避免的停滯性通膨情境。

謹慎態度但暗示調整

這些條件讓「我們在考慮改變政策立場時能夠謹慎進行」，鮑爾說。

「儘管如此，在政策處於緊縮區間的情況下，基線展望和不斷轉移的風險平衡可能需要調整我們的政策立場，」他補充。

這是他在演說中「最接近」支持降息的表態，而華爾街普遍認為聯準會在 9 月 16-17 日下次會議時會降息。除了市場預期，美國總統川普也在對鮑爾和同僚的嚴厲公開抨擊中要求大幅降息。