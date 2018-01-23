〈川普課太陽能重稅〉美國模組廠不多 可吸引業者赴美設廠 台廠評估受影響有限

美國貿易代表署 (USTR) 貿易代表萊特海澤於 1/22 宣佈，川普已拍板將在未來 4 年內，針對進口太陽能電池與模組課徵保障性關稅，對此，業者認為，對各地產能均課徵相同的關稅，這是過往沒有遇過的現象，川普政府此舉可能盼能間接吸引業者前往美國設模組廠。

昇陽科 (3561-TW) 指出，此次美國針對進口太陽能電池與模組課徵關稅，等於要再將中國與第三方電池產能鎖住，中國業者的電池若要輸往美國，可能得面臨 67.67% 的反傾銷稅率，加上 201 條款的稅率，另一方面，美國本身並沒有太多模組廠，川普政府可能盼藉 201 條款課徵關稅，讓業者前往美國、直接在當地設模組廠，此次關稅對昇陽科本身影響並不大。

元晶 (6443-TW) 指出，此次 201 條款對全球影響均相同，均課徵相同比例的關稅，這是過往沒有遇過的現象，先前是不同地區或國家課徵不同稅率，而現在則是不論中國、台灣或第三地產能，被課徵的稅率均相同；這對美國本身太陽能裝置來說，會造成成本上揚，進而推升賣電價格，需視終端業者能吸收多少成本，才能評估對裝置量造成的影響。

元晶表示，目前仍在等美國子公司業務報告，需視業務報告評估狀況，才能進一步了解會對元晶造成什麼影響。

昱晶 (3514-TW) 則說，目前還有許多細節還未公佈，對昱晶造成的影響仍在觀察中。

川普最終裁定日前出爐，決定採取 ITC 提出的方案與建議，在未來 4 年內，對進口太陽能電池與模組課徵保障關稅，第 1 年課徵 30%、第 2 年為 25%、第 3 年為 20%、第 4 年為 15%，雖說最高稅率 30% 低於 ITC 當初建議的 35%，但仍為相當高的關稅門檻，不過，每年進口的前 2.5GW(10 億瓦) 太陽能電池，可免除保障關稅。