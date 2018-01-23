〈川普課太陽能重稅〉新日光董座看好 將使台廠更具競爭力 在美模組廠最快下半年投產

美國總統川普已拍板，將在未來 4 年內，針對進口太陽能電池與模組課徵最高 30% 的保障性關稅，新日光 (3576-TW) 董事長洪傳獻今 (23) 日表示，此次裁定的關稅，將使台廠相對陸廠更具競爭力，也等於提供業者機會至美國設廠，他並透露，新日光將在美國設模組廠，最快下半年就能投產。

洪傳獻指出，美國國際貿易委員會 (ITC) 先前公布對台的雙反重審初判 AD 稅率為 1.07%，而中國的反傾銷稅較台廠高出許多，中國業者先前雖然可以負擔針對模組的 7% 稅率，但若依照 201 條款課徵關稅，稅率再往上提高，從競爭力的角度來看，中國業者相對較不具競爭力，201 條款反而對台廠較有利。

另一方面來看，洪傳獻表示，此次 201 條款等同提供業者機會在美國設廠，假如中國廠商也到美國設廠，等於大家站在同一個立足點上競爭，也因此，自己先前就曾表態，不一定要反對 201 條款，若 201 條款成立，台廠可到美國設模組廠，將會相對中國業者更具競爭力。

在日前聯合再生能源宣布獲國發基金通過注資的記者會上，新日光總經理沈維鈞就曾透露，未來不排除在美國設廠，洪傳獻今日表示，新日光持續在做此規劃，但當時仍在觀察 201 條款最終稅率，若稅率不高，設廠利基相對較少，201 條款出爐後，更確立在美國設模組廠的計畫，預估最快下半年就有機會投產。

川普裁定在未來 4 年內，對進口太陽能電池與模組課徵保障關稅，第 1 年課徵 30％、第 2 年為 25%、第 3 年為 20%、第 4 年為 15%，雖說最高稅率 30% 低於 ITC 當初建議的 35%，但仍為相當高的關稅門檻，不過，在這 4 年間，每年進口的前 2.5GW(十億瓦) 太陽能電池可免除保障關稅。