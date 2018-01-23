一銀因慶富案遭二度開鍘 再挨罰200萬元

針對慶富授信案，金管會已經在去 (2017) 年 12 月底，開罰 14 家本國銀行，但是金管會今 (23) 日二度開罰，金管會表示，由於第一金控 (2892-TW) 子公司第一銀行，未能正確申報及揭露慶富集團相關企業的授信餘額，因此，根據金控法開罰 200 萬元罰鍰。

金管會去年 12 月底，針對慶富案，共開罰 14 家本國銀行，這也是近年來，在同一時間、同一案件開罰最多銀行案件；其中，開罰金額最重便是第一銀行，金額為 1000 萬元，其次為高雄銀與土銀的 800 萬元。

金管會今天二度開罰，銀行局副局長莊琇媛表示，第一金旗下的子公司第一銀行，在 2016 年 5 月起對慶富集團企業授信餘額，已經達到金控法第 46 條申報與揭露的規定，必須向金管會申報並於網站揭露 2016 年第 4 季一銀對同一人、同一關係人或同一關係企業的交易資訊，但一銀只有單獨揭露對慶富造船公司授信，卻漏報隊慶陽公司的 14 億元授信。

莊琇媛表示，一銀對慶富造船公司是聯貸案，對慶陽公司是自貸案，一銀在 2016 年 5 月對慶陽授信，但在 2016 年第 2 季及第 3 季申報及揭露作業時卻都沒有依規定揭露，顯示一銀內部規範跟檢核作業必須積極改善。