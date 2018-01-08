本週操盤筆記 (0108-0112)：

一. 中國十二月 M2 貨幣供給量：

隨著中國人行 (PBoC) 持續執行去槓桿的的緊縮性貨幣政策，市場預估，中國十二月 M2 貨幣供給量年增率，仍將會低於雙位數增速，目前市場預期中國十二月 M2 年增率為 9.2%。

而中國十二月新增人民幣貸款與社會融資，估也將自前月的 1.12 兆人民幣與 1.60 兆人民幣，減小至 1.00 兆人民幣與 1.50 兆人民幣。

二. 多位美國聯準會 (Fed) 官員發表談話：

本週 Fed 多位官員將發表談話，尤其 2018 年 FOMC 票委亞特蘭大分行主席 Bostic 將於週一 (8 日) 就美國經濟展望為主題發表談話，而同為 2018 年 FOMC 票委的舊金山分行主席 Williams 亦將就美國通膨前景發表談話。

目前據 CME 聯邦基金利率期貨價格暗示，最新市場預估 Fed 將於一月會議上維持利率不變，三月升息機率則為 67.1%。

三. 美國十二月 CPI、PPI、零售銷售等重要經濟數據發布：

本週美國將公布十二月 CPI、PPI、零售銷售等多項與 Fed 升息與否緊密相關之經濟數據，其中目前市場預期美國十二月 CPI 年增率將自前月的 2.2% 放緩至 2.1%，而核心 CPI 則維持增速 1.7% 不變。

四. 美股財報季開跑：

本週美股財報季將開跑，重要權值股包含了摩根大通、富國銀行等，都將公布 Q4 財報數據。