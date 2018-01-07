委內瑞拉公布國家虛擬貨幣「ICO」細節：總量1億枚 價值與油價掛鈎

摘要：委內瑞拉總統馬杜羅周五宣布，他已經下令發行 1 億枚「石油幣」，每枚價值與該國油價掛鈎，總價值將超過 59 億美元。去年 12 月，為了對抗美國的制裁，委內瑞拉政府發起了這個去美元行動的新招。

剛剛宣布發行官方數位貨幣「石油幣」的委內瑞拉，日前公布了「ICO」的細節。

路透社報導，委內瑞拉總統馬杜羅周五宣布，他已經下令發行 1 億枚「石油幣」，每個單位的「石油幣」與委內瑞拉一籃子石油價格掛鈎。

文章指出，如果按照本周 59.07 美元 / 桶的價格計算，那麼就意味著發行的數位貨幣總價值將超過 59 億美元。

除此之外，委內瑞拉也已經開始為即將發行的石油幣在全國範圍內招募礦工。

當地報紙 El Impulso 報導，一個名為「數字挖礦獨特註冊表」（Unique Registry of Digital Mining）的註冊表已經開放，接受「礦工們」的申請。該註冊系統將開放至 1 月 21 日。

報導提到，馬杜羅表示目前已經有多達 86 萬的年輕人報名「挖礦」石油幣了。馬杜羅稱，「這是一隻特殊的加密貨幣團隊…… 他們將在該國所有州和市建立挖礦農場。」

面對深重的債務危機、高企的通膨、以及美國的封鎖，去年 12 月 3 日，委內瑞拉首度發布了官方數位貨幣的概念。

去年 12 月底，委內瑞拉總統馬杜羅正式宣布，即將發行官方加密數位貨幣「石油幣」（Petro），每個石油幣都將有一桶油支持。石油幣的物質基礎是儲量 50 億桶的奧里諾科重油帶阿亞庫喬區塊 1 號油田，未來還會以特定區快的黃金資源支持石油幣。

委內瑞拉石油資源豐富，但如今卻是全球債務率最高的國家。分析指出，馬杜羅發行石油幣是希望從數位貨幣目前的盛宴中分一杯羹，也想開闢一條規避國際制裁的路。

不過，是否真的有人願意購買這個深陷債務危機國家的石油幣還需要打個問號。

實際上，委內瑞拉人早就瘋狂湧入數位貨幣了。

華爾街見聞去年 8 月的文章提到，與看好比特幣升值的機構投資者不同，瘋狂購入比特幣的委內瑞拉人是為了對抗國內失速的經濟以及超高的通膨。

不過，比特幣「挖礦」作業在當時引起了委內瑞拉政府的不滿，並對比特幣「曠工」進行了逮捕。這是由於在委內瑞拉，由國家補貼的電力十分便宜，近乎免費，而比特幣的「挖礦」過程則耗費大量電力。

『新聞來源／華爾街見聞』