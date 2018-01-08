馬克宏今訪華 料簽50項經貿大單 包括100架空巴

應國家主席習近平邀請，法國總統馬克宏今 (8) 日起對華展開為期 3 天的國事訪問。馬克宏先抵達古都西安，發表演講及參觀秦始皇兵馬俑；明 (9) 日再轉往北京。專家認為，這說明他對「一帶一路」建設有積極認識。馬克宏這次訪華，料將與中國討論反恐及氣候等議題，中法將在經貿及文化等領域簽署約 50 項大單。

這次是馬克宏 (Emmanuel Macron) 首次國事訪問中國，其辦公室官員表示，馬克宏此行打算尋求與北京當局建立「策略性夥伴關係」，特別是針對恐怖主義與氣候變化議題。

馬克宏將攜第一夫人布麗吉特 (Brigitte Trogneux) 從古絲綢之路的起點 -- 西安，開啟這次訪華行程。他將參觀秦始皇兵馬俑、大雁塔、大明宮遺址等古蹟後，並在大明宮發表有關法中關係走向的演講。周二 (9 日) 馬克宏將轉往北京，並與習近平舉行會晤，另外還將分別會晤國務院總理李克強及人大委員長張德江，參觀北京故宮及接見在華的法國團體。

隨馬克宏訪華的龐大代表團預計包括：空中巴士 (Airbus)、達索 (Dassault)、歐尚 (Auchan)、索迪斯 (Sodexo) 等 50 多家法國大型企業的負責人。訪華期間，中法預計將簽署約 50 項經貿大單。路透社表示，空中巴士將向中國出售至少 100 架飛機，按報價計算，這筆大單總值超過 100 億美元。

空中巴士股價

西安作為中國的 13 朝古都，也與法國多任總統有密切聯繫。法國的 3 任前總統密特朗 (François Mitterrand)、席哈克 (Jacques Chirac) 和薩科齊 (Nicolas Sarkozy) 都曾將西安列為訪華行程的首站。

中新社引述中國國際問題研究院研究員崔洪建表示，馬克宏訪華之旅從西安開始，說明他對「一帶一路」建設有着積極認識，「本身是一個好兆頭」。

香港《明報》報導，馬克宏早前發表的外交政策講話中曾表示，中國是法國不可缺少的合作伙伴，中國「一帶一路」倡議是一項重大計劃，歐盟需從自己利益出發予以重視。愛麗舍宮亦稱，法方希望在北京的「一帶一路」計劃中，選擇合適項目與中方合作。

法新社引述法國智庫 Iris 的中國問題專家庫爾蒙 (Barthelemy Courmont) 表示：「這是今後幾年國際關係中最重要的問題，也是馬克宏訪華期間最重要的一點。」法國至今對「一帶一路」仍抱持謹慎態度，但庫爾蒙說，中國領導人正等待馬克宏「表明立場」。