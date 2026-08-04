鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-04 14:00

市調機構 Counterpoint Research 今 (4) 日發布今年第二季全球 DRAM 市佔排名，三星電子以 39% 重回榜首，較上季成長 1 個百分點，創 2024 年來新高，SK 海力士市佔從去年同期 39% 摔至 26%，美光科技緊咬其後拿下 25%，三者合計仍壟斷九成市場，中國長鑫存儲以 7% 市佔穩居第四，營收年增 716%，躋身全球成長最快 DRAM 供應商。

Counterpoint Research 在報告中指出，受惠於傳統 DRAM 漲價與 HBM 市佔擴大，三星業績明顯反彈，今年第三季可望延續漲價紅利。

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SK 海力士營收雖創高、年增 214%，但 HBM 產品價格下滑，加上早期低價長協 (LTA) 出貨，市佔率被三星、美光雙面擠壓。

長鑫存儲的成長則來自中國國內傳統 DRAM 強勁需求與產能放量，Counterpoint 研究副總裁 Neil Shah 則稱「問題不在長鑫能否躋身前三大，而是在何時」。

該市調機構預期，若長鑫將募資投入 DDR5、LPDDR6 與 HBM 產能，先從 PC 與一線國際客戶突破，一年後市佔率還有大幅上修空間。

今年第二季 DRAM 供不應求，傳統 DRAM 合約價格季增率續揚、HBM 均價年增率回落，這也正是三星反超、SK 海力士市佔率失血的底層原因。