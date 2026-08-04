鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-04 15:20

在主管機關近期祭出管制後，散戶投資單一個股槓桿 ETF 的交易輛大幅萎縮，顯示導致市場劇烈波動的投機資金受到抑制。南韓企劃財政部長具潤哲 (Koo Yun-cheol) 周二 (4 日) 表示，政府還會採取進一步措施抑制股市波動。

南韓打炒房式降槓桿奏效 槓桿ETF交易急凍 晶片股波動降溫 (圖:Shutterstock)

南韓上周公布新一波管制措施，包括規定單一個股槓桿 ETF 投資金額不得超過投資人總投資資產的 20%。這是繼兩周前首波措施未能有效抑制散戶瘋搶高風險商品後，再度加碼祭出的限制。

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具潤哲在內閣會議直播中表示，政府將儘速落實上周四宣布的措施，進一步限制單一個股槓桿 ETF 交易。

措施實施後，相關 ETF 成交量已明顯下滑。

追蹤 SK 海力士 (SK Hynix) 的 TIGER 單一個股槓桿 ETF，周一成交金額降至 2910 億韓元(約 2.04 億美元)，低於上周五的 4820 億韓元，而上周五成交量又較前一交易日縮減逾一半。

追蹤三星電子的 TIGER 單一個股槓桿 ETF，周一成交金額也降至 2340 億韓元，低於上周五的 5110 億韓元，更遠低於上周四的 1.4 兆韓元。根據韓國交易所 (Korea Exchange) 資料，兩檔 ETF 成交量均快速降溫。

NH Investment & Securities 韓股業務副理 Peter Park 說：「大型科技股的投機性槓桿資金，不論做多或做空，都已明顯降溫。」他表示，由於投資人仍可自由賣出既有持股，但新增部位必須符合更高的現金門檻，散戶利用槓桿 ETF 進行短線操作的情況，實際上已大幅減少。

Kiwoom Securities 分析師 Han Ji-young 也說，目前看來，新措施已在一定程度上降低 KOSPI 市場每日波動，但仍需更多時間觀察政策效果。

他指出，單一個股槓桿 ETF 成交量占 KOSPI 市場整體成交比重，已由 7 月 30 日的 33.4%，降至 7 月 31 日的 6.6%，8 月 1 日進一步降至 5.4%。

目前掛牌的十多檔單一個股槓桿 ETF 中，以 SK 海力士與三星電子兩檔最受投資人青睞。這兩檔 ETF 成交金額均於 6 月底觸及高峰，分別達 3.9 兆韓元及 3.6 兆韓元。

另一方面，根據南韓金融投資協會 (KOFIA) 資料，截至 7 月 31 日，用於股票投資的融資餘額降至 28.9 兆韓元，創今年 1 月以來新低。

南韓 KOSPI 指數扮演宛如全球 AI 概念股風向球的角色，即使近期劇烈下挫，今年累計仍有約 48% 的漲幅，但這也伴隨劇烈波動，7 月共四度觸發暫停交易機制，創歷來新高。