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韓股基準 KOSPI 指數周三 (29 日) 持續面臨沈重賣壓，盤中一度重挫超過 12%，失守 5300 點大關，相較於歷史高點已累計下跌超過 43%。權值股三星電子盤中一度跌近 13%，SK 海力士跌幅更超過 18%。
根據花旗環球證券亞太交易策略主管 Muhammed Apabhai 的評論報告，掛鉤南韓資產的槓桿 ETF 總市值在 6 月 22 日觸及 525 億美元 (約 76.37 兆韓元) 的高點後，目前已大幅縮減至 190 億美元 (約 27.64 兆韓元)。
Apabhai 指出，若計入下跌過程中約 62 億美元的新增申購資金，南韓散戶在槓桿 ETF 上的整體虧損規模估計高達 56.3 兆韓元。 其中，SK 海力士槓桿 ETF 市值縮水 170 億美元，跌幅位居市場之冠；追蹤 KOSPI 200 指數與三星電子的槓桿產品，市值也分別縮減 105 億與 50 億美元。
市場數據反映出投資者情緒極度低迷。截至 27 日，約 87.2 萬名三星電子投資者中有 42% 處於虧損狀態，而 40 萬名 SK 海力士投資者中更有 57% 陷入虧損。
此外，7 月上旬已有超過 120 萬個槓桿帳戶觸及保證金追繳線，其中約 32 萬至 46 萬個帳戶因無法補足資金而被券商強制沖銷 (斷頭)，導致本金歸零。代表股市後援資金的「投資者預託金」也降至 105.6 兆韓元，為五個月來新低。
本輪南韓股市劇烈波動，部分原因被歸咎於單一股槓桿 ETF 的「每日再平衡」機制。為了維持固定槓桿倍數，基金經理人必須在股價上漲時加碼、下跌時砍倉，形成一種機械式的「追漲殺跌」。
南韓財政部長具潤哲在國會對此表示，對於在未經審慎考量下即推出單一股槓桿 ETF 導致市場波動加劇感到抱歉，並承諾將研究調整相關規定以穩定市場。
面對市場動盪，南韓金融委員會已宣佈將單股槓桿 ETF 的最低基本預託金 (保證金) 門檻由 1000 萬韓元提升至 3000 萬韓元，並禁止以國債充當擔保品，同時暫停新增此類產品的審批。
Apabhai 預測，全市場槓桿 ETF 總市值在年底前極大機率跌破 80 億美元。
民銀國際則警示，雖然監管趨嚴且養老金 (退休基金) 已轉為淨買入，但半導體賽道的槓桿交易尚未完全出清，若 AI 支出或外部經濟環境出現變化，韓股仍可能面臨高度波動的衝擊。
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