鉅亨網新聞中心 2026-07-29 19:40

韓股基準 KOSPI 指數周三 (29 日) 持續面臨沈重賣壓，盤中一度重挫超過 12%，失守 5300 點大關，相較於歷史高點已累計下跌超過 43%。權值股三星電子盤中一度跌近 13%，SK 海力士跌幅更超過 18%。

根據花旗環球證券亞太交易策略主管 Muhammed Apabhai 的評論報告，掛鉤南韓資產的槓桿 ETF 總市值在 6 月 22 日觸及 525 億美元 (約 76.37 兆韓元) 的高點後，目前已大幅縮減至 190 億美元 (約 27.64 兆韓元)。

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Apabhai 指出，若計入下跌過程中約 62 億美元的新增申購資金，南韓散戶在槓桿 ETF 上的整體虧損規模估計高達 56.3 兆韓元。 其中，SK 海力士槓桿 ETF 市值縮水 170 億美元，跌幅位居市場之冠；追蹤 KOSPI 200 指數與三星電子的槓桿產品，市值也分別縮減 105 億與 50 億美元。

市場數據反映出投資者情緒極度低迷。截至 27 日，約 87.2 萬名三星電子投資者中有 42% 處於虧損狀態，而 40 萬名 SK 海力士投資者中更有 57% 陷入虧損。

此外，7 月上旬已有超過 120 萬個槓桿帳戶觸及保證金追繳線，其中約 32 萬至 46 萬個帳戶因無法補足資金而被券商強制沖銷 (斷頭)，導致本金歸零。代表股市後援資金的「投資者預託金」也降至 105.6 兆韓元，為五個月來新低。

本輪南韓股市劇烈波動，部分原因被歸咎於單一股槓桿 ETF 的「每日再平衡」機制。為了維持固定槓桿倍數，基金經理人必須在股價上漲時加碼、下跌時砍倉，形成一種機械式的「追漲殺跌」。

南韓財政部長具潤哲在國會對此表示，對於在未經審慎考量下即推出單一股槓桿 ETF 導致市場波動加劇感到抱歉，並承諾將研究調整相關規定以穩定市場。

面對市場動盪，南韓金融委員會已宣佈將單股槓桿 ETF 的最低基本預託金 (保證金) 門檻由 1000 萬韓元提升至 3000 萬韓元，並禁止以國債充當擔保品，同時暫停新增此類產品的審批。

Apabhai 預測，全市場槓桿 ETF 總市值在年底前極大機率跌破 80 億美元。