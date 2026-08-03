Google Earth AI生圖緊急喊卡 虛構場景可疊加衛星圖散播假消息
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
Google 推出 Google Earth 人工智慧（AI）圖像生成功能不到 48 小時宣布暫停服務，以加強安全防護。專家警告，這項工具可把虛構場景疊加在真實衛星圖像上，容易被用於散播假消息。
據英國《BBC》報導，這項新功能把 Google 圖像生成器 Nano Banana 2 整合進 Google Earth。用戶只須輸入文字指令，就能在真實衛星圖像、航拍圖像或三維地圖上生成虛構場景，下載後分享到其他平台。
《BBC》核查團隊測試時，成功生成埃菲爾鐵塔倒塌、巨大天坑吞沒埃及金字塔，以及俄軍坦克出現在基輔等假圖像。
專家指出，虛構內容與真實地理坐標和 Google Earth 底圖結合後，容易讓人誤以為圖像來自可靠衛星資料。在戰爭、災害等消息混亂時期，這類圖像尤其可能誤導記者和民眾。
Google 說，AI 生成圖像含隱形水印，用戶可通過 Gemini 或 Google Lens 核查。不過，《BBC》測試發現，部分驗證機制可被繞過，外部檢測工具有時也無法識別假圖。
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