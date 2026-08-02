鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-02 08:42

AI 發展帶動全球產經趨勢劇烈變化，同時也帶來能源供應的挑戰，台灣身處全球科技產業鏈核心，能源管理也成為企業必考題。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行副總經理馮熾煒指出，能源是 AI 產業鏈的最底層基礎，包括用電型態轉變、再生能源比例提高二大因素，將使表後儲能成為台灣能源發展的關鍵。

AI 晶片霸主提出的 AI 五層蛋糕理論，強調 AI 是一個從底層資源到頂層應用的完整產業鏈，五層由下往上依序是：最底層基礎的能源層、將電力轉為算力的晶片層、基礎設施層、模型層、應用層。AI 發展的最大瓶頸往往在底層，而位於最底層的能源層，在近年的產經大趨勢變動下，也開始出現質變。

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馮熾煒在日前舉辦的智慧電網投融資實務研討會中點出，能源議題已不再只是政府與台電主導的基礎建設問題，而是逐步延伸至民間企業能源管理、表後儲能與金融機構參與的新商機。智慧電網的下一階段，不只在於電網如何升級，也在於企業端能源資產能否被管理、被量化，並形成可融資的現金流。

馮熾煒指出，智慧電網大致分三個層次：在發電端，包括低碳發電、再生能源及相關低碳技術；在電網端，包括頻率控制、電壓控制、表前儲能與調度資源；在用電端，則包括表後儲能、能源管理系統與表後微電網。其中，表後儲能是裝設在企業或用電戶電表後端、由用戶自行管理的電池儲能系統，是智慧電網中最貼近企業投資決策，也最有機會形成民間可融資商業模式的一環。

有 2 個關鍵因素讓表後儲能成為台灣能源發展進程中的重中之重。首先是用電型態轉變，經濟部 2026 年 6 月公布電力資源供需報告，未來用電需求已納入經濟成長、半導體擴廠、AI 資料中心及深度節能等因素，預估 2026 至 2035 年用電需求年均成長率約 2.5%，同時白天太陽光電供電能力提升後，供電壓力逐步由日間轉向夜間尖峰，系統需要更多可彈性調度的資源。

其次是再生能源占比提高，2025 年台灣風力與太陽能全年發電量合計約 295.4 億度，較 2016 年大幅成長，再生能源快速成長有助減碳，但也使電力調度更需要彈性，表後儲能可在供電較充裕時充電，於尖峰或供電壓力較高時放電，協助企業削峰填谷。