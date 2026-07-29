亞股大失血！南韓Kospi暴跌8%連兩日熔斷、SK海力士摔13% 日經挫1600點

鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-29 12:13

亞洲科技股周三 (29 日) 盤中再度下跌，在美國晶片股前日再度走弱的情況下，半導體股再度帶頭下殺。

亞股大失血！南韓Kospi暴跌8%連兩日熔斷、SK海力士摔13% 日經挫1400點 (圖:Shutterstock)

南韓 Kospi 指數開高走低，暴跌 8%，連續第二天熔斷，兩日來跌幅累計超過 18%。南韓記憶體巨擘 SK 海力士公布創紀錄的單季獲利與營收，但仍不如分析師預期，稍後登場的法說會並未多提長約和股東回饋的細節，股價最深下挫逾 13%，兩日累計跌掉近 25%。

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其他個股方面，三星電子跌逾 4%，LG Innotek 下跌 9%，首爾半導體 (Seoul Semiconductor) 跌逾 6%。

日本晶片股同步走低，記憶體製造商鎧俠跌 10%，東京威力科創下跌 8.5%，因有安謀 (ARM-US) 持股而被視為人工智慧 (AI) 概念股的軟銀集團跌逾 7%。日經 225 指數重摔 1600 點或 2.6%，暫報 60750.10 點

台積電 (2330-US) 下跌 3.7%，台灣加權指數摜破 4 萬點關卡。香港恆生中國半導體晶片指數跌逾 5%。

亞洲晶片股周三行情延續了美國半導體股前一交易日的跌勢，英特爾 (INTC-US) 跌近 6%，超微 (AMD-US) 下跌 8%，記憶體與儲存裝置族群普遍低迷，美光 (MU-US) 與希捷科技 (Seagate)(STX-US) 跌逾 8%，威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 跌近 7%，Sandisk(SNDK-US) 重挫 14%，SK 海力士 ADR(SKHY-US) 下跌 9%。

Aberdeen Investments 亞洲股票投資董事 Kieron Poon 表示，亞洲晶片股跌跌不休，主要反映「南韓市場持續去槓桿化，以及全球科技股投資情緒轉弱」，但他強調，近期波動「並未改變我們對產業長期的正向看法」。

儘管近期大幅回檔，Poon 認為這波修正反而提供布局機會，因為回檔已使估值更具吸引力，讓投資人有機會以較合理價格增加優質企業持股。