SK海力士、三星重挫 槓桿ETF跌更兇 專家：美股投資人小心了

鉅亨網新聞中心 2026-07-30 10:00

南韓近期因追蹤 SK 海力士 (SK Hynix) 與三星電子 (Samsung Electronics) 的單一股票槓桿 ETF 劇烈波動，引發市場與監管機關高度關注，也讓華爾街開始擔憂，美國近年快速擴張的單一股票 ETF 市場，恐在 AI 投資熱潮下累積相同風險。

（圖：REUTERS/TPG）

所謂單一股票 ETF(single-stock ETF)，主要利用選擇權、期貨及其他衍生性金融商品放大每日報酬，通常提供 2 倍甚至更高的槓桿效果。當標的股價上漲時，可帶來更高收益，但一旦行情反轉，跌幅往往遠高於原始股票，因此普遍被視為僅適合短線交易，而非長期持有。

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近期 SK 海力士股價大幅修正，也讓相關槓桿 ETF 跌勢更加猛烈。資料顯示，SK 海力士近 5 個交易日美國掛牌股票下跌近 20%，但追蹤其 2 倍槓桿報酬的 Leverage Shares 2X Long SK Hynix Daily ETF 同期暴跌 37%，跌幅幾乎是原股的兩倍。

這波修正也衝擊持有南韓科技股的 ETF 投資人，包括 Roundhill Memory ETF，以及持有 SK 海力士與三星電子比重較高的 iShares MSCI South Korea ETF，都受到拖累。

南韓金融監管機關已宣布，將收緊槓桿 ETF 相關規範，以抑制過度波動對市場造成衝擊。根據當地媒體報導，監管單位目前正評估祭出更嚴格限制，希望降低相關商品對韓國綜合股價指數 (KOSPI) 造成的劇烈震盪。

儘管如此，美國市場對單一股票槓桿 ETF 的需求卻持續升溫。近年愈來愈多熱門股票推出相關 ETF 商品，甚至企業 IPO 完成後不久，就有業者迅速推出槓桿 ETF。例如太空公司 SpaceX 上市後一周內，市場便推出多檔追蹤其股價表現的單一股票 ETF，顯示市場投機需求依然強勁。

Interactive Brokers Group(IBKR-US) 首席策略師 Steve Sosnick 指出，客戶對槓桿商品的熱情持續升高。根據公司統計，過去一周交易最活躍的 25 檔代號中，有 5 檔為槓桿 ETF，其中包括追蹤 Sandisk(SNDK-US)、美光 (Micron Technology)(MU-US)，以及費城半導體指數與 Nasdaq-100 指數的相關產品。

不過，市場分析人士也開始擔心單一股票 ETF 放大市場波動的風險。花旗集團 (C-US) 旗下 Citi Research 美國股票策略主管 Scott Chronert 指出，雖然標普 500 指數近期表面仍維持強勢，但個股實際波動幅度已相當驚人，許多大型科技股的震盪遠高於指數表現。

宏利投資管理 (Manulife Investment Management) 旗下 John Hancock Investments 共同首席投資策略師 Matthew Miskin 則認為，目前市場充斥過度樂觀訊號。他表示，今年大型 IPO 加速回歸市場、企業為 AI 投資大量舉債，加上槓桿 ETF 數量快速增加，都反映投資人風險偏好持續升高。

Miskin 形容，目前市場猶如一列由動能推升的高速列車，但當市場情緒轉向時，高槓桿商品將成為跌勢放大的催化劑。他認為，槓桿 ETF 快速成長，正是牛市進入後期常見的現象之一。

市場人士指出，單一股票槓桿 ETF 的設計本就以每日報酬為目標，即使標的股價長期維持原位，因每日重新平衡與複利效果，長期績效仍可能與投資人預期產生明顯偏離，因此發行業者普遍提醒，此類商品並不適合長期買進持有策略。