鉅亨網新聞中心 2026-08-01 10:40

晉達亨德森 (Janus Henderson Investors) 全球 Alpha 股票團隊投資組合經理 Julian McManus 表示，隨著市場愈來愈擔心美股「科技七雄」(Magnificent Seven)權重過度集中，投資人開始提高海外股票配置，重新評估全球資產布局，而非將資金過度集中於美國大型科技股。

（圖：REUTERS/TPG）

McManus 接受 CNBC 訪問時表示，「市場確實出現更多資金探索美國以外市場的趨勢。」截至 3 月 31 日，晉達亨德森管理資產規模約 4,800 億美元。

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根據 LSEG 統計，截至目前為止，MSCI ACWI ex-US 指數今年來已上漲逾 8%，優於標普 500 指數今年 6.8% 的漲幅，顯示海外市場近期表現已逐漸超越美股。

McManus 指出，過去幾年大量資金集中於少數美國大型科技股，使投資組合承受過高的集中風險。

他表示，「科技七雄幾乎占了整個指數將近一半的權重，投資人幾乎全押在這幾家公司身上。一旦這些股票走勢反轉，投資組合就可能面臨很大壓力。」

不過，McManus 認為，目前並非出現資金全面撤離美股的情況，而是海外市場近期相對強勢，促使投資人開始重新思考全球配置比例。

他表示，「我不會形容這是一場資金大逃亡，也不是恐慌，而是市場至少願意開始討論是否該增加海外配置。」

對於近期地緣政治與政治因素，他認為對資產配置影響有限，投資人仍以追求投資報酬為優先。

McManus 表示，多數投資顧問與投資人都相當務實，資金最終仍會流向報酬率較高的市場，而不會過度受到政治因素左右。

談到區域配置時，他點名多個具吸引力的市場。歐洲方面，看好歐洲銀行股；日本則偏好銀行及壽險公司；南韓則持續看好三星電子 (Samsung Electronics)(SSNLF-US)。

他指出，南韓市場近期遭遇大幅修正，但正因如此，許多韓國企業開始浮現投資價值。

其中，McManus 特別看好三星電子，認為市場仍低估其晶圓代工業務的長期成長潛力，目前股價尚未充分反映相關價值。

中國市場方面，他偏好騰訊 (Tencent Holdings)(TCEHY-US) 及寧德時代 (CATL)。歐洲國防產業則看好 BAE Systems(BAESY-US) 及現代樂鐵(Hyundai Rotem)。醫療保健領域則青睞 argenx(ARGX-US)。

英國市場方面，他看好阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US) 及 NatWest Group(NWG-US)；加拿大則偏好 Canadian Natural Resources(CNQ-US)及 Teck Resources(TECK-US)。

談到人工智慧投資時，McManus 表示，晉達亨德森仍維持審慎估值紀律，相較於直接押注最終 AI 應用贏家，更傾向布局半導體供應鏈。

他表示，「沒有半導體，就沒有 AI。」因此，公司仍以由下而上的選股策略為主，而非大舉押注單一產業。

McManus 也認為，市場仍低估 AI 投資所能帶來的長期回報。他以 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 為例指出，若觀察 Google 近幾季投入資本報酬率 (Return on Invested Capital)，該指標約在三個季度前落底，之後持續快速回升，顯示 AI 投資正開始轉化為實際回報，不僅 Google，包括各大超大型雲端服務供應商(hyperscalers) 都已逐漸展現 AI 投資效益。