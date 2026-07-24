鉅亨網編輯林羿君 2026-07-24 09:48

儘管 Alphabet 公司 (A)(GOOGL-US) 最新財報表現亮眼，且向投資人表示將大幅上調資本支出指引，輝達 (NVDA-US) 股價周四 (23 日) 仍下跌 1.6%。

谷歌加碼AI卻沒救到輝達 資金轉抱美光、SK海力士。(圖:shutterstock)

市場資金似乎正從市值最大的科技股，輪動至晶片與記憶體等專業半導體公司。相較之下，美光科技 (MU-US) 股價上漲 3.2%，SK 海力士 ADR(SKHY-US) 也勁揚 2.6%。

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Alphabet 新增的資本支出預計將主要投入人工智慧（AI）基礎設施建設，包括晶片與記憶體，這有助於消除市場對 AI 高額投資與晶片價格榮景難以持續的疑慮，對晶片供應鏈而言無疑是一大利多。

理論上，這些發展都應有利於輝達，但股價卻未立即反映利多。

近期市場資金流向出現一項明顯趨勢，即投資人賣出晶片股、轉而買進市值最大的科技股。然而，隨著市場對 AI 資本支出前景轉趨樂觀，資金可能再次回流至美光、SK 海力士等專業晶片與記憶體業者，同時獲利了結大型科技股持股，其中也包括輝達。

雖然輝達仍是 AI 晶片龍頭，但隨著市值攀升、躋身全球最具價值的上市公司之一，其市場定位已逐漸被視為大型科技股，因此在資金輪動過程中，也可能成為投資人轉向中小型半導體個股時的調節對象。