鉅亨網新聞中心 2026-07-31 13:40

隨著人工智慧 (AI) 算力競賽持續升溫，美股科技巨頭紛紛上調其資本支出指引，將資金集中投入於 AI 伺服器、資料中心及自研晶片等基礎建設。根據最新財報顯示，亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 及 Meta(META-US) 四大巨頭在 2026 年的資本支出總額預計將逼近 7500 億美元，遠超去年的 4558 億美元規模。

亞馬遜與微軟領跑支出計畫

‌



在支出規模方面，亞馬遜展現出強大的擴張野心。其執行長 Andy Jassy 在財報會議上表示，算力供需失衡的情況預計將延續至 2028 年，並宣布將全年資本支出上調至 2200 億美元。亞馬遜旗下的 AWS 雲端業務第二季表現亮眼，營收年增 37% 創下 18 個季度以來新高，AI 業務年化收入已突破 250 億美元。

微軟與 Alphabet 也不遑多讓。微軟維持約 1900 億美元的支出規劃，單季資本支出年增 70%，主要用於擴建 Azure 算力集群。Alphabet 則將 2026 年資本支出預計範圍提高至 1750 億至 2050 億美元。Meta 則預計支出 1150 億至 1350 億美元，用於加速資料中心建設，包括德州與路易斯安那州的超算園區項目。

獲利能力成為關注焦點

儘管基礎設施投入龐大，但投資人開始檢視這些投資能否轉化為實質收益。Forrester 分析師 Tracy Woo 指出，微軟的龐大投資已開始展現回報，帶動股價反彈。相較之下，Meta 由於缺乏對外銷售算力的雲端業務，AI 投入主要依靠廣告變現，導致第二季自由現金流年減 91%，引發市場對其「燒錢」速度的擔憂。

此外，Google 財務長 Anat Ashkenazi 表示，Google Cloud 積壓訂單超過 5140 億美元，顯示算力缺口短期內難以填補。而 Apple 雖未大規模自建資料中心，但持續加碼端側 AI 晶片研發，並面臨晶片供應鏈短缺的挑戰。

能源與硬體需求激增

這波支出浪潮對上游供應鏈產生顯著影響。摩根士丹利指出，AI 投資熱度正從晶片製造端向雲端廠商及落地應用端擴散。大量資料中心的興建對 GPU 可用性及電力資源造成壓力，甚至與加密貨幣礦工產生電力競爭。