鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-31 11:00

外媒最新報導指出，DeepSeek 打算在內蒙古烏蘭察布建設一座 1GW 級 AI 資料中心，並計畫透過租賃其他公司的設施來確保運算能力。烏蘭察布之所以被選中，是因其在電力和冷卻成本方面具有優勢。當地年均氣溫約攝氏 4 度。

《彭博資訊》今 (31) 日引述消息人士報導，DeepSeek 資料中心部分算力將於 2027 年底或 2028 年初投入運作，但目前尚不清楚該專案將使用哪些晶片，但這顯示中國 AI 公司現在有能力像矽谷同行一樣，投資興建超大規模的 AI 基礎設施。

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據悉，DeepSeek 今年 4 月發布了在內蒙古烏蘭察布的職缺，職位包括高級資料中心交付經理及資深資料中心運營與維護工程師。

算力資源的競爭不僅在美國日益激烈，在中國也是如此。在美國，OpenAI 和 Anthropic 等公司正投資數百億美元建設 AI 基礎設施，但美國 AI 公司的專案規模較大，達到 3GW 和 5GW，而中國僅為 1GW。

根據輝達執行長黃仁勳此前估計，建設一個配備最先進 AI 半導體的 1GW 級資料中心大約需要耗費 500 億美元。