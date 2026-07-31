鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-31 14:40

輝達創辦人兼執行長黃仁勳週一 (27 日) 出席「Y Combinator」播客節目時談到對 AI 的看法和理念，並談及個人人生觀。

黃仁勳自爆「超內向」：沒有開源就沒今天的AI 記憶體已成AI最大瓶頸

在聊完 Waymo 自動駕駛汽車後，主持人說：「我想藉這個機會稍稍停一下。我們這裡正好有一群觀眾，或許台下的你們可以歡迎黃仁勳加入 X 平台，他應該也發了自己的第一條帖子。」

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黃仁勳上周五 (24 日) 正式入駐 X 平台，發布的首條帖文是輝達簽署的公開信，主要講述開源模型為何重要。「世界需要先進閉源模型，也需要先進開源模型。」

黃仁勳對此回應稱：「你知道的，這恰好說明了我有多麼內向。我 2026 年才在 X 平台發布第一條貼文，也可能是地球上最後一個這麼做的人，但我要發的東西實在是太重要了，對整個行業、整個世界來說都很重要。所以我才克服自己的害羞，終於在 X 上發布了第一條內容。」

他繼續說道：「如果沒有開源，行動互聯網和雲端運算產業根本不存在。如果沒有開放生態、沒有 Linux、Kubernetes、TensorFlow、PyTorch，我不敢想現在會怎樣。你要知道，所有這些東西都是開源的。如果沒有這些，我們怎麼可能在今天擁抱 AI？」

黃仁勳周一也指出，記憶體晶片已成為 AI 發展的最大瓶頸。隨著 AI 任務向複雜智能體與情境處理演進，HBM 對資料儲存與快速檢索的關鍵性日益凸顯。

此前，輝達靠著 GPU 奠定 AI 算力優勢，如今已轉向構建集成記憶體晶片的系統，需依賴美光、SK 海力士及三星等供應商的穩定大批量供應，但專用記憶體晶片產能有限，供應受限可能衝擊輝達的產品交付速度。