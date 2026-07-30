鉅亨網新聞中心 2026-07-30 15:10

在全球半導體股遭遇大幅拋售、AI 概念股明顯回檔之際，英國股市憑藉低科技權重、高金融與能源配置的結構優勢，意外成為國際資金追逐的新避風港，甚至被市場貼上「反科技」（anti-tech）標籤，基準指數富時 100 指數 (FTSE) 於週三（29 日）盤中再創歷史新高，凸顯市場資金正重新評估投資布局。

週三盤中行情顯示，富時 100 指數 (FTSE) 一度上漲超過 0.7%，最高來到 10951.06 點，突破今年 2 月底創下的 10934.94 點紀錄，再度刷新歷史高點。雖然隨後漲幅收斂，但仍維持上漲格局，展現相對全球主要股市的強勁韌性。

‌



富時 100 創高的背景，正值全球科技股承受沉重賣壓。近期投資人持續調降對半導體與記憶體類股的持股比重，使以科技股為主的那斯達克 100 指數一度跌入技術性修正區間。

在 AI 供應鏈與晶片族群波動加劇之際，資金開始由高估值科技股轉向防禦性與價值型資產，而英國股市正是主要受惠者之一。

巴克萊歐洲股票策略主管 Emmanuel Cau 指出，富時 100 幾乎可以說是一個「反科技」指數。由於市場正積極尋找反動能、反科技的配置方向，在當前市場波動升高之際，英國股市反而成為相對理想的資金避風港。

Ninety One 股票投資組合經理 Dan Hanbury 也表示，目前全球投資範圍正持續擴大，市場資金逐步撤離科技巨頭，因此他已在全球投資組合中提高英國股票配置。

他認為，英國大型企業整體估值仍相對便宜，同時擁有石油、天然氣等景氣循環產業，以及眾多防禦型企業，在目前市場環境下具備更佳投資吸引力。

數據也反映出這股資金輪動趨勢。本月至今，富時 100 指數累計上漲近 4%，相較之下，標普 500 指數下跌約 2%，那斯達克指數更重挫超過 6%，顯示市場資金正明顯由科技股轉向傳統產業。

除了產業結構優勢之外，能源股也是支撐英國股市的重要力量。今年 2 月底富時 100 前次創高後，中東地緣政治升溫，一度推升國際能源價格。

對於權重中擁有大量能源企業的英國股市而言，反而形成正面效應。自衝突爆發以來，殼牌（Shell）及英國石油（BP）股價分別上漲約 7% 及 13%，成為推升指數的重要功臣。

銀行股同樣扮演領漲角色。包括匯豐銀行、勞埃德銀行、渣打銀行、國民西敏銀行以及巴克萊銀行，今年以來均名列富時 100 表現最佳個股之一。

市場認為，在企業獲利維持穩健，以及能源價格上升推高全球借貸成本的背景下，銀行業獲利能力持續改善，進一步支撐英國股市表現。

法國興業銀行歐洲股票策略主管 Roland Kaloyan 則指出，富時 100 對消費可選類股，特別是汽車與奢侈品產業的曝險較低，使其在近期歐洲市場中展現更佳抗跌能力。

今年以來，富時 100 累計上漲 9.5%，略優於泛歐斯托克 600 指數的 9% 漲幅。

展望後市，多家機構仍維持樂觀態度。匯豐首席跨資產策略師 Max Kettner 表示，真正帶動英國與歐洲股市上漲的核心力量仍是銀行股，在企業獲利預期持續改善下，歐洲股市仍有望維持相對強勢。