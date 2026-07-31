華爾街最新評級出爐 瑞銀看多SK海力士 德銀看待Kymera中立
鉅亨網新聞中心
華爾街多家投資機構最新發布個股評級報告，其中瑞銀對 AI 記憶體族群代表企業 SK 海力士 ADR(SKHY-US) 給出積極評價，首次啟動研究覆蓋並給予「買入 (Buy)」評級，設定目標價 204 美元，成為市場關注焦點。
瑞銀分析師 Nicolas Gaudois 首次覆蓋 SK 海力士 ADR，並宣布目標價 204 美元。SK 海力士 ADR 周三收盤報 126.79 美元，代表瑞銀目標價較當日收盤價高出 77.21 美元，潛在上漲空間約 60.9%。
市場認為，瑞銀看好 SK 海力士主要反映 AI 基礎建設需求持續擴張，尤其是高頻寬記憶體 (HBM) 在 AI 伺服器、加速運算及大型語言模型訓練中的需求快速成長。SK 海力士近年已成為全球 HBM 市場主要供應商之一，受惠於 AI 資料中心投資浪潮，公司記憶體業務成長動能受到華爾街高度關注。
除了 SK 海力士外，德意志銀行也啟動對生技公司 Kymera Therapeutics(KYMR-US) 的首次研究覆蓋。
德意志銀行分析師 David Hoang 給予 Kymera Therapeutics「持有 (Hold)」評級，並設定目標價 120 美元。該公司周三收盤價為 105.25 美元，目標價較現價高約 14%。
另外，Rodman & Renshaw 分析師 Michael G. King Jr. 首次覆蓋 Actuate Therapeutics(ACTU-US)，給予「買入 (Buy)」評級，目標價 6 美元。
Actuate Therapeutics 周三收盤報 1.08 美元，若達到分析師目標價，股價潛在漲幅約 455.6%，為此次三家公司評級中最高。
整體而言，華爾街最新評級聚焦 AI 半導體與生技兩大領域。其中，瑞銀對 SK 海力士的首次覆蓋反映投資機構持續看好 AI 運算需求帶動記憶體產業升級，尤其是在 HBM 供應緊張與 AI 資料中心擴建趨勢下，相關企業仍被視為市場重要成長標的。
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