iPhone不用一次買斷！蘋果攜手Klarna推月租方案 期滿可換新
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
蘋果 (AAPL-US) 周二 (28 日) 在美國推出全新裝置租賃方案「Apple Upgrade」，攜手先買後付服務商 Klarna(KLAR-US)，讓消費者以每月最低 17.99 美元租用 iPhone。新方案同時涵蓋 Apple Watch、iPad 與 Mac，並取代既有的 iPhone Upgrade Program 及 iPhone Payments。
Apple Upgrade 提供 iPhone 與 Apple Watch 為期 12 個月或 24 個月的租期，Mac 與 iPad 則可選擇 24 個月或 36 個月。iPhone 月租費最低 17.99 美元，Apple Watch 與 iPad 最低 11.99 美元，Mac 則從 24.99 美元起，AppleCare + 並未包含在租金內，消費者可自行加購。
以售價 1,099 美元的 256GB iPhone 17 Pro 為例，24 個月方案每月租金 31.99 美元，12 個月則為 45.99 美元。租金會依裝置、租期及舊機折抵金額而異，舊機折抵金將按月抵扣租金。
租期結束後，消費者可歸還裝置並退出方案、辦理新租約升級裝置，或一次支付剩餘價款買下產品。由於 Klarna 不收取租賃手續費，若消費者最終決定買斷，支付總額原則上將等同產品零售價，但不包含稅金。
申請人須通過 Klarna 的軟性信用查核，且不需支付保證金。Klarna 不收取逾期費，但若連續 3 個月未付款，租約將被終止，消費者須歸還裝置並償還扣除設備殘值後的欠款。
iPhone 租賃用戶必須選擇 AT&T(T-US)、威瑞森 (Verizon)(VZ-US) 或 T-Mobile(TMUS-US) 的電信方案，預付卡及虛擬電信業者並不適用。不過，租賃的 iPhone 不綁定特定電信商，用戶仍可在三大業者之間轉換。
蘋果表示，多數 iPhone、iPad、Mac 與 Apple Watch 均適用新方案，但 iPhone 16 系列、Apple Watch SE、MacBook Neo、Mac mini 及基本款 iPad 等產品被排除。教育優惠、整修品及企業或政府採購方案也不適用。
蘋果推出新租賃方案之際，記憶體及其他零組件成本持續上漲，公司先前已將部分 Mac 與 iPad 起售價調高至少 100 美元。摩根士丹利估計，為維持毛利率，iPhone 18 Pro 售價可能需要調漲約 200 美元。透過主打較低月付金，蘋果可淡化產品售價上漲的衝擊，並鼓勵平均近 4 年才換機的 iPhone 用戶更早升級。
新方案也讓蘋果更直接與美國電信商的裝置分期及舊機折抵方案競爭，同時有助降低營收對新機銷售周期的依賴。Apple Upgrade 即日起在美國蘋果官網及實體門市上線。
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