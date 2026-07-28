鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-28 21:30

蘋果 (AAPL-US) 周二 (28 日) 在美國推出全新裝置租賃方案「Apple Upgrade」，攜手先買後付服務商 Klarna(KLAR-US)，讓消費者以每月最低 17.99 美元租用 iPhone。新方案同時涵蓋 Apple Watch、iPad 與 Mac，並取代既有的 iPhone Upgrade Program 及 iPhone Payments。

iPhone不用一次買斷！蘋果攜手Klarna推月租方案 期滿可換新(圖：REUTERS/TPG)

Apple Upgrade 提供 iPhone 與 Apple Watch 為期 12 個月或 24 個月的租期，Mac 與 iPad 則可選擇 24 個月或 36 個月。iPhone 月租費最低 17.99 美元，Apple Watch 與 iPad 最低 11.99 美元，Mac 則從 24.99 美元起，AppleCare + 並未包含在租金內，消費者可自行加購。

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以售價 1,099 美元的 256GB iPhone 17 Pro 為例，24 個月方案每月租金 31.99 美元，12 個月則為 45.99 美元。租金會依裝置、租期及舊機折抵金額而異，舊機折抵金將按月抵扣租金。

租期結束後，消費者可歸還裝置並退出方案、辦理新租約升級裝置，或一次支付剩餘價款買下產品。由於 Klarna 不收取租賃手續費，若消費者最終決定買斷，支付總額原則上將等同產品零售價，但不包含稅金。

申請人須通過 Klarna 的軟性信用查核，且不需支付保證金。Klarna 不收取逾期費，但若連續 3 個月未付款，租約將被終止，消費者須歸還裝置並償還扣除設備殘值後的欠款。

iPhone 租賃用戶必須選擇 AT&T(T-US)、威瑞森 (Verizon)(VZ-US) 或 T-Mobile(TMUS-US) 的電信方案，預付卡及虛擬電信業者並不適用。不過，租賃的 iPhone 不綁定特定電信商，用戶仍可在三大業者之間轉換。

蘋果表示，多數 iPhone、iPad、Mac 與 Apple Watch 均適用新方案，但 iPhone 16 系列、Apple Watch SE、MacBook Neo、Mac mini 及基本款 iPad 等產品被排除。教育優惠、整修品及企業或政府採購方案也不適用。

蘋果推出新租賃方案之際，記憶體及其他零組件成本持續上漲，公司先前已將部分 Mac 與 iPad 起售價調高至少 100 美元。摩根士丹利估計，為維持毛利率，iPhone 18 Pro 售價可能需要調漲約 200 美元。透過主打較低月付金，蘋果可淡化產品售價上漲的衝擊，並鼓勵平均近 4 年才換機的 iPhone 用戶更早升級。