鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-29 18:00

全球半導體類股遭遇系統性回檔，繼昨日暴跌逾一成，南韓綜合股指 (KOSPI) 今(29)日再跌 6%；那指 100 週二 (28 日) 自上月高點回吐 10%，費半指數亦自 6 月 22 日歷史高點回落約四分之一。

市場恐慌的核心，是從「AI 概念」轉向「AI 回報」的信任危機。谷歌母公司 Alphabet 今年 Q2 因 AI 基建燒錢致股價單日跌 7%。

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《華爾街日報》報導指出，輝達洽談為 OpenAI 2500 億美元資料中心提供擔保，引發該股跌 5%，投資人憂心晶片巨頭對客戶反向輸血、自由現金流被侵蝕。

隨著微軟、Meta、蘋果、亞馬遜財報接力，市場追問數千億資本支出若遲遲換不來商用收入，還能撐多久。巴克萊指出，融資不確定性、資本支出與自由現金流 (FCF) 惡化已成焦點。

供給端同樣藏有隱憂。SK 海力士與三星打算各建兩座廠，納入 800 兆韓元的五年計畫，目標 DRAM 產能翻倍，但廠房滯後 2-3 年釋放，若 2027—2028 年終端增速放緩，晨星預警起標價將轉跌，前期高點。

競爭格局鬆動進一步壓低壟斷溢價。長鑫科技登陸 A 股、月之暗面新模型逼近矽谷水平、中國超先進設備突破，皆削弱「美韓技術不可取代」敘事。