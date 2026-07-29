中碳屏南廠研發中心落成啟用 搶攻三大應用碳材市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-29 20:49

中鋼 (2002-TW) 旗下中碳 (1723-TW) 於屏東縣枋寮鄉屏南產業園區屏南廠投資 1.87 億元興建的研發中心，今 (29) 日正式落成啟用，搶攻 AI、新能源與半導體碳材料市場。

中鋼暨中碳董事長黃建智。(圖：中碳提供)

中鋼暨中碳董事長黃建智表示，隨著全球 AI 伺服器、電動載具、儲能系統及半導體等產業快速成長，中碳加速開發先進碳材料及等方性石墨等新產品及精進相關製程產線，屏南廠研發中心不僅是高端碳材料的創新搖籃，開發扣合市場所需的精緻碳材，也扮演營運結構全面升級的關鍵推手。

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中碳屏南廠於 2018 年落成啟用後多年擴建，至今已擁有 4,000 噸碳化及 6,000 噸石墨化產能，隨著研發中心的投入，屏南廠正式成為高端碳材料「生產與研發雙軌並進」的核心發展基地，持續以負極材料、先進碳材料與等方性石墨三大精碳材料為核心產品。

在鋰離子電池負極材料方面，開發無人機、垂直起降飛行器、電動賽車及高階快充手機等應用領域碳材料；在先進碳材料方面，鎖定超級電容及鋰離子電容所需關鍵材料，搶攻綠色儲能與 AI 伺服器電池備援單元 (BBU) 系統商機；等方性石墨塊材方面，開發高純、高密、高強產品，滿足矽基及碳化矽半導體長晶坩堝需求，期能降低關鍵材料國外進口依賴，強化國內供應鏈韌性。