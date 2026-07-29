市場嚴防突襲升息！Fed決策前夕利率期貨未平倉量創新高 

鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-29 16:40

押注美國聯準會 (Fed) 基準利率的期貨部位已飆升至歷史新高，顯示交易員正為 Fed 周三 (29 日) 啟動升息的可能性做好準備。

市場嚴防升息突襲！Fed決策前夕利率期貨未平倉量創新高 (圖:Shutterstock)

Fed 預定美東時間周三下午 2 點 (台灣周四凌晨 2 點) 宣布貨幣政策決議，將在利率決議後結算的聯邦基金利率期貨未平倉量，已超越 2024 年 10 月合約創下的前波紀錄。當時正是市場對 Fed 會議結果最沒有把握的一次。

‌



根據芝商所 (CME Group) 資料，截至上周五，相關合約未平倉量已達 90 萬 9714 口，周一進一步攀升至 96 萬 7136 口，再創歷史新高。

這反映市場對 Fed 下一步行動仍存在罕見分歧。依照慣例，會議召開前市場通常已對決策形成高度共識，但截至周二稍晚，交易員仍認為 Fed 宣布升息 1 碼 (25 個基點) 的機率約為三分之一，其餘則押注利率按兵不動。

市場的不確定性和經濟數據好壞參半、以及 Fed 領導層更替有關。Fed 新任主席華許 (Kevin Warsh) 主張揚棄歷任主席事先釋放政策訊號的「前瞻指引」(forward guidance) 的做法，不再提前引導市場預期。

華許多次強調，Fed 必須將自 2021 年初以來一直高於 2% 目標的通膨壓回目標水準。不過，考量到美伊上個月停火期間的能源價格回落，使通膨壓力有所緩解，加上就業成長放慢，也可能讓決策官員有理由把升息延後至 9 月會議。

R.J. O"Brien & Associates 衍生性商品經紀商 Alex Manzara 說：「這份合約幾乎就是在反映，市場對 Fed 究竟會升息還是按兵不動的機率。」

他指出，以往 Fed 很少讓市場感到意外，因此在會議登場前，聯邦基金利率期貨的價格通常只會偏離預期結果 2 至 3 個基點，「如今期貨價格開始反映不確定性，也因此催生更多避險需求」。

CNBC 則分析指出，華許本周仍有至少三個理由選擇按兵不動：首先，他本人尚未認同升息論點，其次，升息可能削弱他成立政策改革小組的意義，以及最後，此舉恐使他捲入川普政府與 Fed 之間的政治角力。