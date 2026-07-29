鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-29 19:12

日本經濟擺脫長達 20 年通縮陰霾正式邁入通膨時代，野村基金愛爾蘭系列日本策略價值基金 (JSV) 協管經理人河野光成來台剖析指出，日本銀行將維持每半年升息一碼的穩定節奏，下一波升息窗口預計落在今年 10 月到 12 月間。他預測日元匯率短期內將在 155 至 165 區間震盪，美日利差與政策干預風險仍是主導匯市走向的關鍵，在總體經濟轉型下，金融產業成為升息循環的最大贏家。

針對市場最關心的日銀升息時程，河野光成明確指出，根據目前的經濟觀察，日本銀行將維持「循序漸進」的態度。他預期日銀大約每半年會進行一次利率調整，每次調升幅度約為一碼（0.25%）。具體而言，繼先前的動作後，下一波升息窗口預計將落在今年底（10 月至 12 月間），隨後的調整則可能出現在明年（2027 年）4 月左右。

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這種升息節奏反映出日本政府對於徹底擺脫通縮的決心。河野光成分析指出，在通縮時代，企業與個人傾向持有現金，因為現金價值會隨物價下跌而相對上升；但在通膨時代，持有現金反而會導致購買力縮水。這種思維的轉變已反映在數據上：儘管日本企業過去長期維持極低的借貸比，但近期銀行貸款統計數據已開始顯著增長，顯示企業正開始利用槓桿進行投資與改革。

對於日元匯率的波動，河野光成預估日元短期內將在 155 至 165 的區間內波動。他分析，雖然日本進入升息循環，但美日利差縮小的速度受到美國政策轉向的影響。原本市場預期美國會進入降息週期，但受地緣政治（如中東局勢）引發的原油價格上漲影響，美國通膨壓力回頭，導致降息延後甚至出現升息討論，這使得美日利差難以快速收窄，導致日元近期呈現貶值壓力。

然而，河野光成強調，日本與美國政府其實都不希望日元過度貶值。今年 5 月日本政府進場干預匯市時，美國政府的默許與協作，便是一大證明。他也提出，如果日元貶值速度過快，超出市場預期，日本銀行可能會釋放出更強烈的鷹派訊號，甚至提前升息以穩定匯率，投資人需密切關注此類政策風險。