鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-29 16:20

根據官方周三 (29 日) 公布數據，澳洲關鍵的核心通膨衡量指標「截尾均值」本季僅增長 0.8%，低於經濟學家預期的 0.9%；而年度增長率來到 3.6%，同樣低於先前預測的 3.8%。

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這對澳洲央行而言是一大慰藉，央行今年已三度調升利率至 4.35%，致力於將通膨壓回 2% 至 3% 的目標區間。

在數據公佈後，市場對 8 月 11 日 RBA 會議升息的機率預測，從先前的 22% 驟降至僅剩 2%。澳元兌美元匯率隨之下跌 0.4% 至 0.6946 美元。與此同時，債市表現強勁，10 年期國債殖利率下跌 7 個基點至 4.902%。

西太平洋銀行 (Westpac) 首席經濟學家 Luci Ellis 表示，由於通膨比預期的更為溫和，該行不再預期 RBA 今年會升息。凱投宏觀 (Capital Economics) 資深經濟學家 Abhijit Surya 也認為，核心通膨數據偏軟將促使 RBA 在下一次會議上維持利率不變。