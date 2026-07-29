鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-29 14:05

根據野村證券週二 (28 日) 發布的韓股策略研報，該券商將 6 月底以來的崩跌定性為「流動性擠兌式重置」，而不是 AI 半導體基本面的趨勢逆轉。

南韓綜合股指 (KOSPI) 從 6 月 22 日階段性高點 9115 點摔至 7 月 24 日 6691 點，跌幅 22%，K-VIX 在 6 月 29 日衝上 96.9 歷史高峰。

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野村指出，韓股正從「槓桿牛」轉向「回購牛」，今年企業回購規模將達創紀錄的 116 兆韓元，其中 90% 來自三星電子與 SK 海力士兩大記憶體巨頭，加上 AI 獲利週期與公司治理改革，韓股 10000—11000 點目標點位依然有效。

野村拆解三大賣壓來源：一是外資機械式減倉，年初至今淨賣超 158 兆韓元 (約 1080 億美元)，因韓股權重在 MSCI 等基準中超標、觸發基金 10% 個股權重上限強制再平衡，7500 點與 9000 點兩關關口加速出頭；6 檔槓桿 ETF 中，單一個股槓桿 ETF(全押三星、海力士) 規模 1.1 兆韓元，佔槓桿 ETF 總量 40%，6 月 22 日以來相關 2 倍產品淨值腰斬 53%、遠超指數跌幅兩倍，散戶持有 85% 倉位；三是南韓國民年金 (NPS) 續將國內股票配置比例從 14.9% 提升至 20.8%，但已接近整體資金配置上限，機構增量資金支撐明顯減弱。

與此同時，監管機構已先下手，南韓金融服務委員會 (FSC)7 月 16 日暫停單股槓桿 ETF 新品與廣告、現金保證金由 1000 萬提至 3000 萬韓元、最小交易單位 1 股變 20 股，FSC 主席李億遠週二更放話若 7 月 31 日新規未降溫，將加大監管力道。

野村還列出韓股重置進度表：外資 7 月淨賣超 9.8 兆韓元，較 5 月 48.4 兆、6 月 44.5 兆大幅收斂；槓桿 ETF AUM 從 530 億美元峰值腰斬至 260 億，放大波動的「彈藥」減少；保證金追繳收款應降比戶數降至 0.7%；摩根大通同步估算槓桿 ETF 出清約 75%，最脆弱環節已破。



根據野村預測，韓股 2026-2028 年年回購規模分別達 116 兆、274 兆、328 兆韓元，今年 116 兆相當於 KOSPI 市值 2.2%，遠甩 2018—2025 年 0.2%—0.9% 歷史區間。

三星擬回購近 90 兆韓元 (含員工股票獎金安排)、SK 海力士籌備最高 100 兆韓元股東回報方案，兩家合計佔全年回購九成。這與野村「基本面 + 庫存股註銷」重估邏輯直接咬合。

野村還點名今年下半年三件大事：11 月政府發布「低 PBR 公司名單」倒逼註銷庫存股與提出股息、稅制改革、禁止重複上市收緊、KOSDAQ 治理升級；AI 資本開支繼續帶來支撐。