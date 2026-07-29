鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-29 15:50

今年早些時候，全球基金做空香港科技股，以籌集資金投資南韓晶片巨頭，但最新的相關性數據顯示，這些交易似乎正在迅速平倉。

數據顯示，南韓 KOSPI 指數與恒生科技指數的 20 日滾動相關性已再次轉為負值，這意味著兩者走勢出現分化。當全球資金拋售以三星電子與 SK 海力士 (SKHY-US) 為首的南韓權值股時，正同步回補阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US)、騰訊 (00700-HK) 等香港科技龍頭股的空頭部位。

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(來源: 彭博)

這場資本遷徙的觸發點在於南韓股市的劇烈震盪。KOSPI 指數本周連兩日大跌，最近已多次觸發熔斷機制。相較之下，香港股市表現相對強勁，恒生指數 7 月份上漲約 10%，而 KOSPI 則重挫約 23%，使恒指有望創下自 1983 年以來最佳的相對表現紀錄。

針對此現象，多位分析師提出觀察。摩根士丹利首席中國股票策略師 Laura Wang 指出，中國市場過去長期扮演「融資來源」的角色，提供資金配置於南韓、台灣與日本；然而隨著這些市場近期出現回調，已顯著緩解了中國股市的壓力。

中金公司 (CICC) 分析，港股憑藉著低估值優勢、資金結構改善以及充足的空頭回補空間，正成為全球資金尋求防禦性配置的主要目的地。

耀才證券分析師陳偉明認為，市場對 AI 硬體過剩的擔憂拖累了日韓股市，促使避險基金進行「配對交易」的平倉動作，買回先前被過度放空的香港科技股。