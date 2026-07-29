鉅亨網新聞中心 2026-07-29 17:50

南韓記憶體大廠 SK 海力士周三 (29 日) 發布第二季財務報告，數據顯示其營收與獲利均攀升至歷史新高。然而，儘管獲利能力驚人，其股價在財報公布後卻大跌，反映出資本市場在人工智慧 (AI) 浪潮下對於「贏家」的嚴苛標準，以及對產業持續性的深層疑慮。

歷史級財務表現與獲利結構

‌



根據財報數據，SK 海力士第二季營收達 79.32 兆韓元 (約 546 億美元)，較去年同期大幅成長 257%；營業利益更飆升 557%，達到 60.54 兆韓元 (約 416 億美元)。此外，受益於出售鎧俠 (Kioxia) 股份相關的投資收益，單季淨利潤達到 93.92 兆韓元。這使得該公司 2026 年上半年累計營收首次突破 100 兆韓元大關。

該公司第二季的營業利益率達到 76%，不僅遠高於去年同期的 41%，也較前一季提升 4 個百分點。

這種極高的獲利水準，主要歸功於高附加價值產品的銷售擴張，包含高頻寬記憶體 (HBM)、AI 伺服器專用 DRAM 及企業級固態硬碟 (eSSD)。

股價重挫的主因：市場期待與現實的落差

儘管財務數據創下歷史新高，SK 海力士股價卻在財報發布當日於南韓股市重挫逾 9%，且在前一日已先跌近 15%，自 6 月高點以來市值大幅縮減。

市場反應激烈的主要原因在於業績數據未能滿足分析師的超高預期。分析師原先預估營收與營業利益應分別達到 84.17 兆韓元與 64.31 兆韓元，實際結果卻略遜於預期。

eToro 亞太區首席分析師 Josh Gilbert 指出，對於輝達的核心供應商而言，市場不再僅關注總體數字，焦點在於利潤率與指引能否支撐目前的估值。

此外，DS 投資證券分析師 Lee Su-rim 分析認為，SK 海力士在履行長期客戶合約時，產品漲價幅度可能低於競爭對手三星電子，這也部分解釋了業績與市場期待間的落差。市場同時對微軟、亞馬遜等「超大規模雲端服務商」能否持續維持龐大 AI 資本支出感到焦慮。

管理層對策：長期協議與技術領先

面對市場對需求持續性的疑慮，SK 海力士採取了「長期綁定」策略。公司已與約 10 家核心戰略客戶簽署長期供貨協議 (LTA)，這些協議包含保證金機制，用以確保中長期的收入確定性。

SK 海力士投資者關係負責人朴成煥表示，雲端服務商的 AI 投入並非收縮，而是轉向更高利用率的基礎設施，AI 能力已成為核心競爭力的關鍵。SK 海力士企業中心總裁宋炫宗強調，各大客戶間的 AI 競賽將使未來兩年的基礎設施投資維持在穩健水準。

在技術進展上，SK 海力士已於第二季開始量產出貨 HBM4，並宣稱其良率與品質已接近成熟的 HBM3E 水準。HBM 銷售與行銷負責人金基泰強調，HBM4 在功耗效率與成本競爭力上具有差異化優勢，而更先進的 HBM4E 樣品已於上半年交付，目標 2027 年量產。

資本支出紀律與擴產規劃

為了應對結構性短缺，SK 海力士計劃將 2026 年資本支出 (CapEx) 提升至 40 兆韓元以上，重點投入 HBM4 產能爬坡及關鍵設備採購。

儘管投資規模龐大，公司強調將遵循「資本支出紀律」，根據客戶實際需求分階段執行投資，以維持財務健康。

在快閃記憶體 (NAND) 領域，公司正加速轉向先進製程，321 層產品已佔產量最大比重，預計年底前在南韓國內產能占比將提升至 50%，強化在高效能 eSSD 市場的地位。

展望未來

雖然短期股價受到宏觀環境與市場情緒波動影響，但執行長郭魯正預期記憶體短缺問題可能持續至 2030 年之後。公司強調，目前的現金儲備已大幅增至 88 兆韓元，財務靈活性顯著提升，將足以應對產業週期性波動並持續支援尖端研發。