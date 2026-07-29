SK海力士LPDDR6下半年量產 傳小米旗艦機搶下首發
鉅亨網新聞中心
據南韓《Herald Economy》引述業界消息報導，SK 海力士 (KR000660) (SKHY-US) 計畫於今年下半年啟動新一代低功耗行動記憶體 LPDDR6 的量產，並預計以小米 (01810-HK) 作為首發供應對象，將其應用於小米下一代旗艦機種。
SK 海力士於今年 3 月宣布完成基於 1c 製程的 16Gb LPDDR6 開發驗證。測試數據顯示，該產品傳輸速率較 LPDDR5X 提升 33%，基礎運轉速率突破 10.7Gbps，且能耗效率優化逾 20%。
透過導入子通道架構與動態電壓頻率調節（DVFS）技術，LPDDR6 能根據運作環境實時調整頻率與電壓，有效提升電池續航表現，這對於手機終端運行影像生成、即時翻譯等大規模邊緣 AI 模型至關重要。
儘管 SK 海力士對客戶合作細節保持謹慎，未公開證實供應資訊，但雙方合作淵源可追溯至 2013 年。
業界分析認為，若此次 LPDDR6 順利導入，SK 海力士有望藉由小米作為戰略切入點，進一步擴大市占，鞏固在 OPPO、vivo 等品牌的旗艦機市場地位。
然而，記憶體市場供需挑戰依然嚴峻。受人工智慧需求帶動，LPDDR 單價已飆升至與通用 DRAM 相近的水平。
TrendForce 數據顯示，2026 年第一季行動 DRAM 營收季增達 64.5%，創下歷史新高。
鑑於記憶體大廠將產能重心移往高頻寬記憶體（HBM）與伺服器產品，消費級 LPDDR 長期供應緊繃，致使手機製造商面臨顯著的成本壓力。
以小米為例，其第一季手機毛利率由去年同期的 12.4% 下滑至 10.1%，關鍵元件成本的上揚即為主要肇因。
隨著 LPDDR6 成為繼 HBM 之後的成長動能，記憶體市場的價格競爭與供應鏈整合將持續牽動手機產業的獲利表現。
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