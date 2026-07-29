鉅亨網新聞中心 2026-07-29 12:00

據南韓《Herald Economy》引述業界消息報導，SK 海力士 (KR000660) (SKHY-US) 計畫於今年下半年啟動新一代低功耗行動記憶體 LPDDR6 的量產，並預計以小米 (01810-HK) 作為首發供應對象，將其應用於小米下一代旗艦機種。

SK海力士LPDDR6下半年量產 傳小米旗艦機搶下首發。(圖:shutterstock)

SK 海力士於今年 3 月宣布完成基於 1c 製程的 16Gb LPDDR6 開發驗證。測試數據顯示，該產品傳輸速率較 LPDDR5X 提升 33%，基礎運轉速率突破 10.7Gbps，且能耗效率優化逾 20%。

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透過導入子通道架構與動態電壓頻率調節（DVFS）技術，LPDDR6 能根據運作環境實時調整頻率與電壓，有效提升電池續航表現，這對於手機終端運行影像生成、即時翻譯等大規模邊緣 AI 模型至關重要。

儘管 SK 海力士對客戶合作細節保持謹慎，未公開證實供應資訊，但雙方合作淵源可追溯至 2013 年。

業界分析認為，若此次 LPDDR6 順利導入，SK 海力士有望藉由小米作為戰略切入點，進一步擴大市占，鞏固在 OPPO、vivo 等品牌的旗艦機市場地位。

然而，記憶體市場供需挑戰依然嚴峻。受人工智慧需求帶動，LPDDR 單價已飆升至與通用 DRAM 相近的水平。

TrendForce 數據顯示，2026 年第一季行動 DRAM 營收季增達 64.5%，創下歷史新高。

鑑於記憶體大廠將產能重心移往高頻寬記憶體（HBM）與伺服器產品，消費級 LPDDR 長期供應緊繃，致使手機製造商面臨顯著的成本壓力。

以小米為例，其第一季手機毛利率由去年同期的 12.4% 下滑至 10.1%，關鍵元件成本的上揚即為主要肇因。