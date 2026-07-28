鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-29 00:00



綜合外媒周二 (28 日) 報導，知情代表透露，石油輸出國組織與盟友 (OPEC+) 預計在 9 月進行最後一次增產後，暫停進一步提高原油產量配額，並在 2026 年剩餘時間維持供應政策不變，以持續評估美伊戰爭對全球石油供應的影響。

兩名 OPEC + 代表表示，產油國聯盟預計於 8 月 2 日召開線上會議，確認 9 月每日增產 18.8 萬桶的協議。這將完成目前這一階段的增產計畫，今年內暫無進一步提高產量配額的打算。

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另有消息人士指出，OPEC + 仍需舉行更多會議，才能決定 2027 年的產量配額。不過，目前暫停增產的計畫仍可能依市場與地緣政治情勢調整。OPEC、俄羅斯及沙國能源部均未立即回應置評請求。

OPEC + 過去數月逐步提高成員國可生產的原油數量，並已於 5 月制定持續增產至 9 月的規畫。然而，美伊戰爭迫使 OPEC + 多個中東主要成員國大幅削減實際產量與出口，使帳面上的配額增加在很大程度上失去實際意義。

伊朗在戰爭期間多次攻擊行經荷姆茲海峽的油輪，造成原油供應損失難以估算，也讓 OPEC + 更難判斷市場真正需要多少額外供應。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸要道之一，安全局勢變化已成為油價與供應決策的主要變數。

美伊衝突時斷時續，也導致國際油價劇烈波動。布蘭特原油期貨上周一度突破每桶 100 美元，但隨著美國與伊朗暫停交火，目前已回落至 90 美元以下。