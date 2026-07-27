美伊暫停軍事行動 帶動國際油價暴跌逾 5%
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
受美國與伊朗在周末期間暫停相互軍事打擊的激勵，國際油價周一 (27 日) 大幅下挫。隨著地緣政治緊張局勢出現放緩跡象，投資者開始大舉撤回上周因戰爭風險而推高的溢價，導致原油價格從數月高點回落。
布蘭特原油在周一亞市下跌 5.5%，至每桶 91.44 美元，盤中更一度跌破 90 美元大關；同時，西德州原油 (WTI) 期貨也下跌 3.1%，收於 89.31 美元。就在上周，由於衝突蔓延至荷姆茲海峽與紅海，威脅到中東的關鍵原油出口，布蘭特原油一度觸及每桶 100 美元的高位。
此次價格回落的核心在於外交斡旋的初步成果。華盛頓在連續 13 個晚上的空襲行動後決定暫停轟炸，表示將為外交努力預留更多時間。德黑蘭方面隨即做出回應，一名伊朗官員表示，只要美方維持暫停狀態，伊朗也將停止報復性攻擊。
此外，市場分析師指出，中國正嘗試重啟美伊之間停滯的和談，加上有關各方可能重返管理荷姆茲海峽的協議備忘錄，這些樂觀預期促使投資者紛紛撤出地緣政治風險資金。
IG 資深市場分析師 Tony Sycamore 表示，外交前景的改善，包括可能恢復先前就荷姆茲海峽達成的諒解備忘錄，促使投資者拋售了部分原油價格中包含的地緣政治溢價。
儘管軍事敵對行動有所緩解，但航運中斷的問題依然持續，讓市場保持謹慎。數據顯示，周末期間行經荷姆茲海峽的商品船舶數量有所減少，而受到胡塞武裝攻擊沙烏地石油設施影響，行經曼德海峽 (Bab el-Mandeb Strait) 的交通同樣放緩。
澳盛銀行 (ANZ) 分析師表示，目前市場之所以能吸收供應中斷的衝擊，主要歸功於中國原油進口量下降、各國釋放緊急戰備儲油，以及沙烏地阿拉伯利用替代航線避開荷姆茲海峽。
然而，專家也發出警告，這些緩衝因素正變得日益吃緊。隨著戰略儲備持續消耗、商業庫存收緊，加上紅海航道的風險依舊存在，一旦該地區的供應中斷進一步加劇，國際油價極易面臨新一波的漲勢。
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