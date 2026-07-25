鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-25 15:30

全球油價本周突破每桶 100 美元，原油期貨回到近兩個月高點，但從目前的價格表現來看，在全球原油庫存持續下降、能源供應壓力不只來自伊朗衝突的情況下，這場能源危機的嚴重程度恐怕被低估。

布蘭特原油周五 (24 日) 回落至每桶約 96 美元，但全周仍上漲約 10%。9 月布蘭特原油期貨周四收在每桶 100.69 美元，創 5 月 22 日以來最高收盤價，也遠高於今年稍早水準。

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雖然油價重新站上每桶 100 美元， 但距離經濟學家 3 月所說、若連續維持三周恐使全球經濟陷入衰退的 138 美元水準，仍有一段距離。這也與達拉斯聯邦準備銀行近期形容的「2026 年史上最大原油供應缺口」的情況並不相稱，根據，目前供給缺口之大，約為 1973 年石油危機的兩倍。

摩根大通 (JPMorgan) 大宗商品策略團隊主管 Natasha Kaneva 指出，目前每桶約 100 美元的布蘭特油價，只較該行預估 7 月合理價值 87 美元高出 13 美元，代表市場目前反映的「地緣政治風險溢價」其實相當有限。所謂風險溢價，是指市場為防範未來供應中斷而額外支付的油價成本。

分析師指出，自伊朗戰事爆發以來，全球約有 1110 萬桶原油供應受影響，但各國動用戰略儲備，以及中國需求放緩，使市場得以暫時承受供應衝擊。2022 年俄羅斯入侵烏克蘭時，原油價格一度飆升至每桶 147 美元。

但要注意，2026 年的全球供應緩衝已大幅削弱。根據 Kpler 資料，全球原油庫存已由今年 3 月略高於 37 億桶，下滑至 6 月約 34.5 億桶。

高盛 (Goldman Sachs) 分析師警告，若波斯灣供應持續受干擾，油價仍可能重新攀升至每桶 120 美元。Baird 指出，一旦全球庫存緩衝耗盡，每桶 120 美元可能成為迫使需求下降、重新平衡供需的價格水準。

多數商品分析師先前並未預料伊朗戰爭會持續如此久，也未料到荷姆茲海峽會成為談判籌碼。同時，中國降低原油進口並動用隱藏儲備以平抑全球油價，也超出市場預期。

儘管如此，油市至今仍透過各種方式彌補供應缺口，避免價格出現更劇烈飆升。如今，市場焦點已轉向下一步可能發生什麼。

Merritt Point Partners 創辦人兼投資組合經理人 Jeffrey Baird 說：「整體而言，我們認為目前正處於一場危機之中。」

他指出，全球目前仍依賴龐大的庫存作為緩衝，但時間正在流逝，本周曼德海峽航運可能受阻，更進一步消耗有限的供應緩衝。

此外，原油供應危機並非僅來自即將進入第六個月的伊朗戰爭。Baird 表示，史上最大規模的石油供應衝擊，其實可追溯至 2022 年俄烏戰爭，如今又因沙烏地阿拉伯原油出口及曼德海峽航運面臨威脅而雪上加霜。

他認為，綜合來看，這是「油市史上最大的供給面衝擊」。

不過，交易員普遍仍認為，伊朗戰爭不可能無限期延續，否則將引發災難性的供應危機。因此，原油期貨市場目前仍預估布蘭特油價將於今年稍晚回落至每桶約 85 美元。

Baird 指出，川普政府對油價上漲相當敏感，因此每當油價大幅走高，市場就更傾向押注美國將降低衝突升級、甚至積極尋求降溫。

布蘭特原油今年初一度跌破每桶 60 美元，3 月底曾攀升至逾 118 美元，本月稍早又跌向 70 美元，如今則重新回升至 100 美元附近。

最終，華爾街對油價的預測終究會被證明正確或錯誤。但若伊朗戰事到了今年秋天仍持續干擾全球原油供應，市場焦點將轉向美國加油站油價，以及 11 月期中選舉前，美國選民對高油價的感受。