鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-28 15:50

半導體賣壓持續擴大，亞洲股市股周二 (28 日) 全面重挫，邁向技術性修正，市場一方面憂心中國競爭加劇，另一方面質疑人工智慧 (AI) 熱潮背後的資金來源，在此同時，即使油價隨中東局勢和緩而下跌，也未能平息市場對聯準會 (Fed) 最快本周升息的疑慮。

AI恐懼壓垮亞股！亞股全面急跌步入技術性修正專家：貪婪已轉為恐懼 (圖:Shutterstock)

MSCI 亞太指數盤中一度大跌 3.5%，自 6 月 22 日高點算起回跌超過 10%，落入技術性修正領域。在槓桿交易盛行下，南韓市場波動加劇，三星電子與 SK 海力士盤中跌幅均超過 12%，拖累 Kospi 指數盤中暴跌超過 10%，一度觸發熔斷機制，並朝 1997 年亞洲金融風暴以來最大單月跌幅邁進。。

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Kospi 在截至 6 月的一年間曾大漲逾三倍，但自高點以來已回落逾三分之一。

日本日經 225 指數下跌約 4%，觸及兩年低點，延續費城半導體指數前一交易日下跌 2.2% 的弱勢。

澳洲券商 Pepperstone 研究主管 Chris Weston 說：「市場並非受到單一利空衝擊，而是 AI 資金來源疑慮，加上中國逐步崛起為整個半導體供應鏈競爭者，多重因素共同引發賣壓。」

《The Information》周一報導，中國已開始生產自主研發的浸潤式深紫外光 (DUV) 微影設備，此類設備過去長期由荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 主導。此外，全球第四大記憶體製造商長鑫科技 (CXMT) 周一完成 86 億美元 IPO，成為中國 A 股股王。

未來資產證券 (Mirae Asset Securities) 首爾分析師 Kim Seok-hwan 表示：「市場真正擔心的不是長鑫目前的獲利，而是該公司未來可能快速擴產，與南韓業者正面競爭。」

輝達 (NVDA-US) 股價周一已重挫 5%，主因《華爾街日報》報導，該公司正與 OpenAI 洽談，擬提供約 2500 億美元融資擔保，以支持大型 AI 資料中心計畫。

長鑫周二在上海股市震盪整理，股價最新下跌約 3%。東京股市方面，市場人氣股鎧俠 (Kioxia) 重挫 18%，東京威力科創 (Tokyo Electron) 跌逾 11%，均名列跌幅前茅。

場本周將迎來多項重大風險事件，包括美國聯準會 (Fed)、日本銀行(BOJ，央行) 及英國央行 (BOE) 的利率決策，以及多家美國大型科技公司的財報。