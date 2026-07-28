鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-28 12:10

人工智慧 (AI) 投資熱潮，正讓美國科技巨擘與南韓記憶體晶片廠的命運更密切，也導致華爾街科技股與南韓股市的走勢緊密連動：韓股 Kospi 指數與那斯達克 100 指數的 60 日相關係數近期升至約 0.50，創 2021 年以來最高。

華爾街開盤前哨站！韓股與那指連動創2021年新高 專家：Kospi已成半導體指數 (圖:Shutterstock)

這種連動性升高，反映三星電子與 SK 海力士在 Kospi 的重要性與日俱增，兩家公司合計已占 Kospi 指數權重超過一半。兩者都位居 AI 硬體供應鏈核心，提供美國科技巨頭資料中心所需的記憶體晶片。

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Futurum Group 分析師 Rolf Bulk 說：「相關性之所以提高，是因為 Kospi 已經變成半導體指數。」

三星與 SK 海力士愈來愈依賴超大規模雲端業者 (hyperscalers) 的資本支出，而這些支出正是推動美國半導體與科技公司獲利的關鍵。Bulk 指出，資料中心需求占全球 DRAM 需求比重，已由去年的約 40% 升至今年逾 50%，且未來預料將持續提高。DRAM 是 AI 伺服器不可或缺的記憶體。

這也讓亞洲投資人在華爾街開盤前，就能率先觀察全球 AI 概念股的強弱。

Fibonacci 資產管理公司創辦人 Jung In Yun 說：「三星與 SK 海力士提供市場對全球 AI 需求變化的第一個流動性反應。尤其 SK 海力士因高度布局高頻寬記憶體 (HBM)，而 HBM 又是 AI 供應鏈最關鍵零組件之一，因此已成為重要風向球。」

近期市場走勢便充分反映這項特性。Kospi 在 7 月 13 日當天重挫逾 8%，主因 SK 海力士暴跌 15%，創下史上最大跌幅。當天那斯達克 100 指數收跌 1.88%，美國大型科技股同步走弱，美光 (MU-US) 收低 4%，SanDisk(SNDK-US)重挫 12%，英特爾 (INTC-US) 下挫 6%。

KB 金融集團全球投資策略主管 Peter Kim 表示，南韓記憶體股的漲勢起步晚於那斯達克，因美國投資人一開始更聚焦於超大規模雲端業者。不過，近期 AI 行情規模與波動加劇，已使全球投資人將南韓市場視為觀察 AI 概念的重要指標。

三星的財測也常能率先反映 AI 需求變化，該公司通常比美國主要半導體業者提前約兩周公布財報。

不過，分析師也提醒，南韓與美國科技股目前比較像同步反映 AI 情緒，而非由其中一方長期領先另一方。

Rayliant Global Advisors 研究主管 Phillip Wool 說：「美國科技股與南韓科技股如今愈來愈受同一項因素驅動，也就是市場對 AI 硬體投資的情緒。」

當 AI 相關消息在美股休市期間發布時，三星與 SK 海力士可作為市場預測華爾街開盤反應的代理指標。而若消息發生於美股交易時段，那斯達克的表現同樣可預示南韓隔日行情。

然而，兩地市場連動性提高也帶來風險。分析人士指出，投資人過去同時布局美股與韓股，主要是希望達到地域分散效果，如今這項優勢正逐漸消失。

Bulk 說：「南韓市場已無法提供相對於美國科技股的分散效果。當 Kospi 有一半權重集中於單一循環性題材，一旦超大規模雲端業者縮減資本支出，韓股受到的衝擊將比多數市場更大。」

他指出，南韓記憶體股本身波動就高於許多美國晶片股，再加上槓桿 ETF 資金進出，更進一步放大股價震盪。

Wool 也指出，隨著 AI 題材成為美韓科技股共同的主要驅動因素，投資人正失去原本跨市場配置所追求的地域分散效果，「當所有市場幾乎都受同一個風險因子影響時，投資人原本期待透過投資美國與南韓等不同市場達到的國際分散效果，也就隨之消失。」

不過，未來兩地市場仍可能逐漸出現分化。KB 金融的 Kim 表示，美光、三星與 SK 海力士目前都受惠於 DRAM 價格上漲，但隨著資本支出、產品組合及美國扶植本土晶片生產政策差異擴大，各家公司表現終將拉開距離。