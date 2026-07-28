鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-28 10:20

受輝達 (NVDA-US) 規模空前的 AI 供應協議引發市場疑慮，以及中國晶片製造商競爭升溫影響，日、韓股市重挫，半導體類股成為殺盤重心。

晶片股殺聲隆隆！韓股開低走低暴跌8% 日股下挫逾2700點 (圖:Shutterstock)

日本日經 225 指數下跌 4.2% 或 2732 點，跌至 5 月 22 日以來最低，暫報 62198.85 點，東證指數一度下跌 2.7%。

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南韓 Kospi 指數重挫 8%，暫報 6212.26 點，創 4 月 20 日以來最低水準。

半導體設備與記憶體相關個股領跌，東京威力科創、鎧俠、三星電子及 SK 海力士跌幅均超過 9%。其中，SK 海力士一度暴跌 30%，創歷史最大盤中跌幅，鎧俠一度重挫 18%，寫下去年 11 月以來最大跌幅。

科技股走弱，主因市場憂心輝達逾 7500 億美元 AI 合作案帶來的財務風險，導致其債務違約保險成本 (CDS) 大幅攀升。野村資產管理首席策略師 Hideyuki Ishiguro 表示，在大型投資案消息曝光後，市場認為輝達信用風險上升，因此對相關供應鏈持較保守態度。

此外，《The Information》報導，中國一家國有背景企業已開始生產浸潤式深紫外光 (DUV) 微影設備，也拖累晶片族群走低。Ishiguro 指出，中國在半導體設備領域的突破，對長期具競爭優勢的日本供應商形成威脅，因此對整體產業屬於利空。

美股期指方面，那斯達克 100 期指跌 0.2%，標普 500 期指跌 0.3%。道瓊期指微漲，漲幅不到 0.1%。

Hightower 首席投資策略師 Stephanie Link 說：「本周我們將聽到所有大型雲端服務業者進一步提高資本支出，因此這些股票可能承受壓力。但只要他們持續投入資本支出，就是好事，因為這對美國經濟有幫助。」

聯準會 (Fed) 將於周三公布利率決策。市場普遍預期 Fed 將按兵不動，但投資人希望從聲明與主席談話中獲得更多貨幣政策走向的線索。根據 CME FedWatch 工具，聯邦基金利率期貨最新顯示，市場預估 Fed 將於 9 月升息 1 碼 (25 個基點)。