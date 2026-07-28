晶片股殺聲隆隆！韓股開低走低暴跌8% 日股下挫逾2700點
鉅亨網編譯余曉惠
受輝達 (NVDA-US) 規模空前的 AI 供應協議引發市場疑慮，以及中國晶片製造商競爭升溫影響，日、韓股市重挫，半導體類股成為殺盤重心。
日本日經 225 指數下跌 4.2% 或 2732 點，跌至 5 月 22 日以來最低，暫報 62198.85 點，東證指數一度下跌 2.7%。
南韓 Kospi 指數重挫 8%，暫報 6212.26 點，創 4 月 20 日以來最低水準。
半導體設備與記憶體相關個股領跌，東京威力科創、鎧俠、三星電子及 SK 海力士跌幅均超過 9%。其中，SK 海力士一度暴跌 30%，創歷史最大盤中跌幅，鎧俠一度重挫 18%，寫下去年 11 月以來最大跌幅。
科技股走弱，主因市場憂心輝達逾 7500 億美元 AI 合作案帶來的財務風險，導致其債務違約保險成本 (CDS) 大幅攀升。野村資產管理首席策略師 Hideyuki Ishiguro 表示，在大型投資案消息曝光後，市場認為輝達信用風險上升，因此對相關供應鏈持較保守態度。
此外，《The Information》報導，中國一家國有背景企業已開始生產浸潤式深紫外光 (DUV) 微影設備，也拖累晶片族群走低。Ishiguro 指出，中國在半導體設備領域的突破，對長期具競爭優勢的日本供應商形成威脅，因此對整體產業屬於利空。
市場緊張情緒反映投資人對本周一連串重大事件的不確定性，尤其是亞馬遜 (AMZN-US)、Meta Platforms(META-US) 與微軟 (MSFT-US) 即將公布財報。晶片股後市仍取決於大型雲端服務業者 (hyperscalers) 是否持續擴大資本支出，即使這些科技巨擘本身股價近期表現疲弱。蘋果 (AAPL-US) 也將於本周公布財報。
Hightower 首席投資策略師 Stephanie Link 說：「本周我們將聽到所有大型雲端服務業者進一步提高資本支出，因此這些股票可能承受壓力。但只要他們持續投入資本支出，就是好事，因為這對美國經濟有幫助。」
聯準會 (Fed) 將於周三公布利率決策。市場普遍預期 Fed 將按兵不動，但投資人希望從聲明與主席談話中獲得更多貨幣政策走向的線索。根據 CME FedWatch 工具，聯邦基金利率期貨最新顯示，市場預估 Fed 將於 9 月升息 1 碼 (25 個基點)。
投資人也將持續關注油價及債市走勢，隨著美國與伊朗暫停交火，國際布蘭特原油期貨價格回落至每桶 90 美元以下，美國 10 年期公債殖利率則回落至約 4.65%。
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