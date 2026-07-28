AI伺服器持續擠壓供給！美銀再上修DRAM漲價預期：Q3合約價恐漲30-40%

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-28 18:00

根據美銀全球研究部 (BofA Global Research)7 月下旬最新通路調查，記憶體漲價強度正從「現貨脈衝」滲入「季度合約」，更多二線 OEM 與模組廠已接受 7 月 PC DRAM 合約價較 6 月再漲 15-20%，第三季 DRAM 料將直接翻倍，平均售價漲幅恐達 30-40%，明顯高於 TrendForce 此前給出的 13-18% 預測。



本輪看點不在現貨報價，而在下游把更高價格寫進採購預算。根據美銀調查，16Gb DDR5 現貨約 50 美元，DDR4 現貨約 80 美元 (非公開行情均值)；64GB 伺服器模組合約破 1000 美元，DDR5 版本約 1400 美元。

(圖:shutterstock)

漲價從 PC、伺服器到高階 DRAM 同步體現，主要因為 HBM、高容量伺服器 DRAM 持續吸走晶圓產能，普通 PC DRAM 與部分 DDR4 被擠出。

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谷歌母公司 Alphabet 今年 Q2 雲端營收年增 82%、積壓訂單 5140 億美元，公司將 2026 年資本支出指引由 1800-1900 億美元上調至 1950-2050 億美元，並重申 2027 年「大幅增加」，美銀模型更估計今年資本資出約 1995 億美元。

按照美銀上述假設，2027 年記憶體採購量恐年增至少 50%，這也解釋了為何三星、SK 海力士、美光對雲端廠商資本支出預期高度敏感。

根據南韓海關數據，該國 7 月前 20 天出口額 549 億美元，年增 52.3%，其中半導體出口額 221 億美元，年增 180.6%，佔比達 40.3%。

三星電子預計周四 (30 日) 將召開 Q2 財報電話會議，市場關注是否宣布大規模回購，或提前發放 2026 年部分股利。

對記憶體族群而言，漲價是基本面、AI 資本支出是需求支撐、回購分紅是情緒加分，三者疊加提高關注度，但不能取代訂單與利潤率兌現。