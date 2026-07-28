AI伺服器持續擠壓供給！美銀再上修DRAM漲價預期：Q3合約價恐漲30-40%
鉅亨網編譯陳韋廷
根據美銀全球研究部 (BofA Global Research)7 月下旬最新通路調查，記憶體漲價強度正從「現貨脈衝」滲入「季度合約」，更多二線 OEM 與模組廠已接受 7 月 PC DRAM 合約價較 6 月再漲 15-20%，第三季 DRAM 料將直接翻倍，平均售價漲幅恐達 30-40%，明顯高於 TrendForce 此前給出的 13-18% 預測。
本輪看點不在現貨報價，而在下游把更高價格寫進採購預算。根據美銀調查，16Gb DDR5 現貨約 50 美元，DDR4 現貨約 80 美元 (非公開行情均值)；64GB 伺服器模組合約破 1000 美元，DDR5 版本約 1400 美元。
漲價從 PC、伺服器到高階 DRAM 同步體現，主要因為 HBM、高容量伺服器 DRAM 持續吸走晶圓產能，普通 PC DRAM 與部分 DDR4 被擠出。
谷歌母公司 Alphabet 今年 Q2 雲端營收年增 82%、積壓訂單 5140 億美元，公司將 2026 年資本支出指引由 1800-1900 億美元上調至 1950-2050 億美元，並重申 2027 年「大幅增加」，美銀模型更估計今年資本資出約 1995 億美元。
按照美銀上述假設，2027 年記憶體採購量恐年增至少 50%，這也解釋了為何三星、SK 海力士、美光對雲端廠商資本支出預期高度敏感。
根據南韓海關數據，該國 7 月前 20 天出口額 549 億美元，年增 52.3%，其中半導體出口額 221 億美元，年增 180.6%，佔比達 40.3%。
三星電子預計周四 (30 日) 將召開 Q2 財報電話會議，市場關注是否宣布大規模回購，或提前發放 2026 年部分股利。
對記憶體族群而言，漲價是基本面、AI 資本支出是需求支撐、回購分紅是情緒加分，三者疊加提高關注度，但不能取代訂單與利潤率兌現。
美銀認為，DRAM 漲價持續性看兩大方面；一，谷歌 2027 年近 3000 億資本支出是美銀估算，若雲端廠商放緩資料中心建設，採購節奏將被拉長；二，DRAM 均價 Q2 漲速將從 53%，Q3 降至 21%，Q4 變為 7%，漲幅逐季下降，而在韓股「強基本面、高槓桿波動」的背景下，合約價超預期是廠商獲利彈性，卻非估價的免疫符。
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