鉅亨網新聞中心 2026-07-28 21:20

全球半導體類股周二 (28 日) 遭遇顯著賣壓，市場情緒隨投資人對人工智慧 (AI) 熱潮持續性的擔憂而惡化。

南韓綜合指數 (Kospi) 首當其衝，暴跌近 11%，創下 1998 年以來的最大單日跌幅，盤中因大跌超 8% 觸發年內第八次熔斷機制。記憶體晶片大廠三星電子與 SK 海力士股價跌幅均超過 13%。日本日經 225 指數下跌近 4%，鎧俠收跌超 18%。

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市場當前的核心壓力源於對 AI 巨額投入能否轉化為實際利潤的懷疑。Capital.com 資深分析師 Kyle Rodda 指出，投資人擔心過度的資本支出將侵蝕企業回報。Pepperstone 策略師 Dilin Wu 表示，目前的市場標準極高，僅超越預期已無法保證股價上漲，部分賣壓來自交易員在財報公布前的減倉行為。

此外，輝達 (NVDA-US) 涉及的融資模式也引發信貸市場關注。輝達傳出為 OpenAI 提供約 2500 億美元的融資擔保，這種為客戶提供資金以購買自家晶片的「循環融資」模式遭到質疑。

法興銀行 (Societe Generale) 美國股票策略主管 Manish Kabra 直言，對於超大規模算力企業，目前應關注信用違約交換 (CDS) 而非每股盈餘 (EPS)，因為 AI 資本支出已超過現金生成速度。

中國半導體技術的進展進一步加深市場疑慮。中國最大 DRAM 廠商長鑫科技正式上市，其擴產計畫與中國企業開始量產深紫外光 (DUV) 曝光機的消息，令市場重新評估競爭格局。T&D Asset Management 首席策略師 Hiroshi Namioka 認為，中國提升先進晶片產能對日本半導體設備商構成了不利因素。

儘管市場氛圍悲觀，Fundstrat 研究主管 Tom Lee 仍抱持相對樂觀的看法。他認為目前的震盪與能源價格和聯準會 (Fed) 升息預期有關，並預期市場將在短期內恢復穩定。

Lee 以 1990 年代的 Cisco 為例，強調在技術轉型期間，大幅回檔是常見現象，長期而言 AI 貿易仍具潛力。他引用查理 · 蒙格的名言提醒投資人，財富往往來自於「等待」而非頻繁買賣。