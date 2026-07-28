鉅亨網記者魏志豪 台北
旺宏 (2337-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公告第二季財報，單季毛利率衝上 64.4%，較首季大增 23.6 個百分點，改寫新高，稅後純益衝上 77.36 億元，季增 3.35 倍，年增 7.06 倍，同步刷新高，每股賺 3.91 元，累計上半年達 4.82 元。
展望後市，總經理盧志遠說看好，eMMC 和 SLC 儲存型快閃記憶體 (NAND Flash) 漲價動能將延續，目前兩大產品皆採逐月議價模式，尤其看好 eMMC 漲價動能可望一路延續到第四季。
為因應客戶需求大增，旺宏今日也宣布，董事會通過新增 158 億元資本支出，用於擴充先進製程及相關產能。旺宏年初原先已規劃約 220 億元投資，此次新增資本支出後，等於合計投入 378 億元擴產，設備將從 2026 年下半年陸續進場，主要產能貢獻預計在 2027 年顯現。
旺宏第二季合併營收 191.25 億元，季增 83%，年增 181%，毛利率 64.4%，季增 23.6 個百分點，年增 48.8 個百分點，營益率 46.9%，季增 28.4 個百分點，年增 62.8 個百分點，稅後純益 77.36 億元，季增 335%，年增 706%，每股稅後純益 3.91 元。
旺宏上半年合併營收 295.93 億元，年增 129%，毛利率 56.1%，年增 39.5 個百分點，營益率 36.8%，年增 53.5 個百分點，稅後純益 95.15 億元，年增 543%，每股稅後盈餘 4.82 元。
旺宏第二季 NOR 營收占比 48%，營收季增 48%、年增 101%；NAND 營收占 43%，營收季增 163%、年增 798%；ROM 占 6%，營收季增 40%、年增 37%。
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