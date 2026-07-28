旺宏 ( 2337-TW ) 今 (28) 日召開法說會，並公告第二季財報，單季毛利率衝上 64.4%，較首季大增 23.6 個百分點，改寫新高，稅後純益衝上 77.36 億元，季增 3.35 倍，年增 7.06 倍，同步刷新高，每股賺 3.91 元，累計上半年達 4.82 元。

展望後市，總經理盧志遠說看好，eMMC 和 SLC 儲存型快閃記憶體 (NAND Flash) 漲價動能將延續，目前兩大產品皆採逐月議價模式，尤其看好 eMMC 漲價動能可望一路延續到第四季。

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為因應客戶需求大增，旺宏今日也宣布，董事會通過新增 158 億元資本支出，用於擴充先進製程及相關產能。旺宏年初原先已規劃約 220 億元投資，此次新增資本支出後，等於合計投入 378 億元擴產，設備將從 2026 年下半年陸續進場，主要產能貢獻預計在 2027 年顯現。