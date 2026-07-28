鉅亨網記者魏志豪 台北
由於升息預期籠罩市場，加上市場對 AI 過度投資的疑慮，台股今 (28) 日再度上演大逃殺，不僅權值股倒成一片，熱門族群包括被動元件、記憶體、矽晶圓、功率元件等，也全面重挫，衝擊指數開低走低，終場下挫 2,030.83 點，跌幅達 4.65%，收在 41,603.36 點，創下超過兩個月來新低，上檔頭部成形，成交量約 8094 億元，較昨日放大。
隨著美國聯準會新任主席華許偏鷹，市場預期本周升息機率高達 40%，不僅引發費半指數周一重挫超過 2%，亞股賣壓也全數出籠，其中，高槓桿的韓股再度熔斷，成為今年以來第 8 次熔斷，單日暴跌超過 10%，等於從高點至今已修正超過 35%，日股同樣也遭均線反壓，下殺近 5%，回測半年線支撐。
台股今日也摜破前低，來到兩個月來新低，技術面上檔頭部成形，上市櫃合計下跌家數高達 1,780 家，其中有超過 1,000 家跌幅都在 3% 以上，僅約 100 家上漲，市場賣壓相當沉重。
權值股一片綠油油，權王台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今年已遭外資賣超超過 80 萬張，提款超過新台幣 1.6 兆元，今日仍再度下殺，最低下探至 2,270 元，跌幅超過 3%，終場跌幅略有收斂，收在 2,280 元，為近兩個月新低，市值也失守 60 兆元大關，貢獻跌點達 556 點。
聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 、欣興 (3037-TW)、南亞 (1303-TW) 全數都被打入跌停板，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、台光電 (2383-TW) 也都有 8% 以上的跌幅，壓抑整體大盤走勢。
記憶體成為今日重災區，包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、愛普 *(6531-TW)、旺宏 (2337-TW)、鈺創 (5351-TW)、晶豪科 (3006-TW)、南茂 (8150-TW)、群聯 (8299-TW)、擎亞 (8096-TW)、力成 (6239-TW)、宜鼎 (5289-TW) 全面亮出綠燈。
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