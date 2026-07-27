韓股開盤定生死？三星、SK海力士打造全球科技風險晴雨表
鉅亨網新聞中心
隨著全球 AI 熱潮席捲資本市場，韓國股市的地位正經歷歷史性的重塑。對於倫敦、紐約及東京等地的全球基金經理人而言，韓國市場已不再是邊緣化的新興市場，而是一躍成為預判全球科技股風險偏好的關鍵「晴雨表」。
過去，4 兆美元規模的韓國股市常被國際投資人忽略。然而，受三星電子與 SK 海力士股價劇烈震盪影響，南韓綜合指數 (KOSPI) 已與納斯達克 100 指數 (NDX) 深度綁定。
數據顯示，兩者 60 天相關係數已攀升至 0.46，達到近兩年高點，約為過去五年平均值的 3 倍。
如今，全球資產配置者每天開盤前的第一要務，便是查看首爾股市的表現。摩根大通、匯豐等大型機構已將韓國市場納入核心議程，柏瑞投資（PineBridge Investments）的策略師甚至直言：「今天我們都是韓國投資者。」
這種跨市場的聯動效應，使得韓國市場的波動能迅速擴散至華爾街，主導全球 AI 板塊的情緒基調。
然而，影響力提升的背後也暗藏風險。由於高槓桿交易盛行，南韓綜合指數 (KOSPI) 成為全球震盪最劇烈的主要股指之一。這種高度情緒化的特點，常導致股價走勢偏離基本面，顯著增加了投資人的操作難度。
為抑制投機炒作，韓國金融監管部門已採取強硬措施，宣布自 7 月 31 日起大幅提高槓桿 ETF 與 ETN 的現金存款要求，試圖平抑市場過度波動。
此舉不僅適用於三星與 SK 海力士等本土科技巨頭，也涵蓋追蹤輝達 (NVDA-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等全球科技股的槓桿商品。
近期，市場對晶片產業資本支出效率的質疑，以及中國 AI 應用端的快速迭代，持續觸動全球半導體類股的神經。儘管南韓綜合指數 (KOSPI) 近期經歷回調，但年內漲幅仍高達 55%，顯示出其強勁的市場韌性。
只要 AI 產業的資本支出持續，韓國作為全球記憶體晶片的核心供應鏈，便始終是國際資本避不開的戰場。投資人必須適應這種「高波動、快聯動」的新常態，在精準捕捉 AI 投資機會的同時，更需密切留意監管變化與槓桿風險。
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