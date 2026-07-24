鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-24 15:50

南韓金融委員會 (FSC) 周五 (24 日) 宣布，將針對零售投資者參與單一股票槓桿產品 (如 ETF) 交易的監管措施提前至 2026 年 7 月 31 日正式實施。此舉旨在因應近期市場劇烈波動，並抑制零售投資者的投機行為。

根據新規定，散戶投資者若要新建倉或加倉境內外上市的單一標的槓桿產品，其帳戶內需維持的最低基礎保證金將從目前的 1,000 萬韓元大幅提高至 3,000 萬韓元 (約 20,500 美元)。此外，監管層將全面取消「替代擔保品」的資格，過去可按市值 70% 計入保證金的股票、ETF 及債券等資產將不再被認可，僅接受現金資產。

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在現金認定規則上也同步收緊，賣出擔保品所得的資金，必須等到 T+2 結算日款項實際到帳後方可採計，且以賣出款為質押的貸款也不得納入計算。

此次加強監管的主因在於單一標的槓桿產品規模過度擴張，總市值從 5 月底的 4.4 兆韓元激增至 7 月中旬的 11.9 兆韓元。特別是與三星電子及 SK 海力士掛鉤的槓桿產品被指責加劇了市場波動，數據顯示這兩家企業的單日收益率年化波動率分別高達 96% 與 113%。

原定於 8 月分兩階段施行的措施，在南韓總統李在明要求採取「迅速且大膽」行動的指示下，提前至 7 月底同步實施。若證券公司未能如期完成系統改造，將被建議暫停新交易業務。