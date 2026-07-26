鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-26 21:10

週五（24 日），南韓三星電子與 SK 海力士股價同步重挫逾 7%，帶動相關槓桿型 ETF 單日暴跌 15% 至 16%。然而，市場恐慌情緒並未嚇退散戶，反而吸引資金大舉進場抄底，單日淨買超突破 4500 億韓元。市場分析認為，除了看好跌深反彈外，南韓即將提前實施個股槓桿商品保證金新制，提高投資門檻，也促使投資人趕在新規上路前積極卡位。

根據韓國交易所與 KOSCOM CHECK 統計，7 月 21 日至 23 日連續三個交易日，散戶對 14 檔個股槓桿商品合計淨賣出達 5471.7138 億韓元，賣壓明顯。

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不料到了 24 日行情急殺當天，風向瞬間逆轉。追蹤三星電子的 7 檔槓桿商品湧入 1038.959 億韓元買盤，追蹤 SK 海力士的 7 檔商品更吸金 3500.2688 億韓元，單日兩大類商品合計淨買超達 4538.3647 億韓元，幾乎全數收復先前三日的賣超缺口。

此次大舉買入發生在韓國股市「黑色星期五」，當日韓國綜合指數暴跌超 5%，三星電子收盤重挫 7.59%，SK 海力士更暴跌 8.34%，以兩檔個股為標的的槓桿型 ETF 價格同步暴跌 15% 至 16%。

除了 KODEX SK 海力士槓桿 ETF 尚能守住 13015 韓元價位，其餘 13 檔商品股價幾乎全數跌落至 11000 至 12000 韓元區間，相較今年 5 月 27 日甫上市時 20000 韓元的發行價，跌幅接近腰斬。

正是這波「跳水式」下跌，反倒吸引大批散戶進場承接。除了單純看好股價將反彈的抄底心態外，更關鍵的因素是監管即將收緊。

與此同時，南韓金融委員會 24 日同步宣布，原訂 8 月上路的個股槓桿商品保證金新規將提前至 31 日實施，最低現金按金門檻將由現行 1000 萬韓元大幅上調至 3000 萬韓元。

新制上路後，投資人須持有 3000 萬韓元以上現金，才能對境內外個股槓桿商品新開倉或加碼；此外，若以變賣替代擔保證券方式籌措資金，須待現金實際入帳後才計入按金額度，且完成交易後一段期間內，最低按金標準也不得調降。